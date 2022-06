O Prime Vídeo chegou com força (e com muito investimento, diga-se) ao futebol e já surge como uma forte concorrente da TV Globo. A plataforma de streaming anuncia a transmissão exclusiva de três jogos válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2022, incluindo os clássicos regionais entre São Paulo x Palmeiras e Fortaleza x Ceará.

A Copa do Brasil 2022 é mais uma etapa para a solidificação do serviço de streaming na transmissão esportiva brasileira ao vivo. Parte de um crescente investimento em esportes ao vivo no Prime Video globalmente, as transmissões incluem Ligue 1 e Roland-Garros na França; Premier League Football no Reino Unido; US Open, tênis ATP e WTA Tour e Autumn Nations Series rugby no Reino Unido e Irlanda; UEFA Champions League na Alemanha e Itália; Thursday Night Football nos Estados Unidos; New Zealand Cricket na Índia e muito mais.

Fonte: Metrópoles