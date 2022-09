Os oito netos da rainha Elizabeth II fizeram vigília em homenagem à avó no sábado (17), no Westminster Hall, e emocionaram os súditos de luto pela morte da monarca de 96 anos. Mas o príncipe Harry encarou mais um drama particular além do momento principal.

As informações foram publicadas neste domingo (18) pelo Daily Mail. Os irmãos William, de 40 anos, e Harry, 38, comandaram o emocionante momento de 15 minutos em silêncio junto aos seis primos ao lado do caixão da avó.

Após confusão em torno do look, Harry pôde usar seu traje militar durante a vigília pela avó, mas foi surpreendido antes de sair de casa: as iniciais ‘ER’ (Rainha Elizabeth; Elizabeth Regina, em latim) tinham sido descosturadas do seu uniforme.

Os relatos apontam que o duque de Sussex ficou arrasado quando percebeu e, em meio ao desespero, cogitou vestir um terno comum para evitar o constrangimento, já que só o dele estava assim.

“Ele está com o coração partido. Remover as iniciais de sua avó parece muito intencional”, disse um amigo dele ao Sunday Times.

Segundo a publicação, as iniciais ‘ER’ são tradicionalmente usadas em trajes dos membros ativos da realeza. Vale lembrar que Harry renunciou às suas funções na monarquia quando decidiu morar nos Estados Unidos com sua esposa, Meghan Markle, em 2020.

No entanto, o desespero dele teria se dado porque, na noite anterior, o mesmo não aconteceu com o traje do príncipe Andrew, filho da rainha que teve seus títulos militares removidos em meio a acusações de que ele abusou sexualmente de uma menor de idade no início dos anos 2000.

Aliás, por pouco Harry não consegue vestir seu traje militar na vigília, mas seu pai, rei Charles III, abriu exceção ao caçula e ao irmão Andrew, já que ambos, pelo protocolo, não poderiam mais usar a roupa por não terem seus títulos militares.

Uma fonte anônima garantiu ao Page Six na quinta (15) que Harry não rebateu quando soube que não poderia usar o traje militar inicialmente: “Ele estava simplesmente preparado para usar qualquer coisa que sua avó planejasse. Ele está focado em honrá-la e pronto.”

A proibição em torno de Harry gerou uma indignação mais geral dos admiradores da realeza britânica. Ao Mirror, um informante real disse:

“O bom senso prevaleceu. Foi uma situação ridícula, já que o duque de Sussex serviu seu país e é um membro altamente respeitado das forças armadas com tudo o que fez pelos veteranos. É importante que todos os netos da rainha se sintam bem-vindos e confortáveis enquanto choram sua amada avó juntos.”

Harry serviu duas vezes no Afeganistão durante sua década no exército britânico.

Com informações Monet