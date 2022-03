O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, conheceu a Usina de Ipatinga na tarde dessa quinta-feira (17), junto à sua equipe de promotores. Recebido pelo presidente da Usiminas, Sergio Leite, o procurador-geral conheceu todos os processos realizados para a produção do aço, esteve presente na Central de Monitoramento Ambiental e no Centro de Segurança Empresarial.

O roteiro também incluiu passagens panorâmicas pelo Hospital Márcio Cunha e Colégio São Francisco Xavier. A visita foi finalizada no Centro de Memória Usiminas. “Foi uma grande honra receber pela primeira vez um procurador-geral do Estado na Usiminas e poder compartilhar um pouco do trabalho realizado e o quanto a empresa vem contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental de Ipatinga,” destacou Sergio Leite.

Jarbas e sua equipe seguem com agenda em Ipatinga até hoje, dia 18.