Estão abertas as inscrições para o 5º ciclo do Programa ALI Brasil Mais na modalidade Produtividade. Há 2.050 vagas para micro e pequenas empresas de todo o Estado e, nas regiões do Vale do Aço e Rio Doce são 225 vagas distribuídas nas cidades de Ipatinga (50 vagas), Governador Valadares (50 vagas), Itabira, Aimorés, Guanhães, João Molevade e Caratinga, com 25 vagas em cada município.

O programa tem o objetivo de estimular o aumento da produtividade e faturamento dos pequenos negócios, por meio de consultorias e acompanhamento personalizado. O custo para acessar a ação é 100% subsidiado pelo Sebrae Minas, podendo participar empresas dos setores de comércio, serviços ou indústria, com faturamento bruto anual de até R$4,8 milhões. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de julho, pelo site https://brasilmais.economia.gov.br/.

O ALI Brasil Mais visa estimular a inovação às empresas, por meio de melhorias rápidas e de alto impacto. Durante quatro meses, as empresas selecionadas recebem acompanhamento dos Agentes Locais de Inovação – ALIs, que as orientam mapeando os principais desafios, realizando protótipos ou testes, ajudando a assimilar o processo em métodos ágeis e identificando soluções sob medida, de acordo com as necessidades do negócio. As atividades devem ter início em agosto.

“O programa oferece encontros individuais e em grupo para as atividades práticas e de conexão, visando tornar as empresas mais produtivas e competitivas pelo viés da inovação, com o aumento do faturamento, melhoria de processos, redução de custos e desperdícios e, ainda, na identificação de outras necessidades”, destaca o analista do Sebrae Minas e coordenador do programa no estado, Bruno Falci.

PROGRAMA ALI BRASIL MAIS

O Programa ALI Brasil Mais é coordenado pelo Ministério da Economia e realizado em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Senai, o Sebrae, CNPq e o BNDES. Desde novembro de 2020, já atendeu mais de 90 mil empresas de todos os segmentos em todo o país e, até o momento, os atendimentos em Minas Gerais somam quase 10% desse total, com resultados expressivos.

Serviço:

Programa ALI Brasil Mais

Inscrições: https://brasilmais.economia.gov.br/

Prazo: até 31 de julho

Vagas: 2050, em todo o Estado, com 225 para a região Rio Doce