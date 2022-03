Coronel Fabriciano é mais uma vez finalista do Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Pública, honraria concedida pela Associação Mineira de Municípios (AMM) por meio de um concurso entre prefeituras de todo o Estado.

Depois de levar às finais do torneio na edição de 2019 o projeto Corujão da Saúde, o município agora é finalista com mais uma iniciativa inovadora na área: A carreta oftalmológica, que ofertou exames gratuitos para cerca de 6 mil crianças e doou os óculos para os mais de 600 estudantes que apresentaram problemas de vista.

Além de Coronel Fabriciano, os municípios de Piranga e Uberlândia disputam o prêmio no eixo saúde. Outros 7 eixos compõem o Prêmio Mineiro de Boas Práticas: Turismo, Governança, Educação, Meio Ambiente, Cultura, Assistência Social e Economia. Os vencedores serão revelados no 37º Congresso Mineiro de Municípios, em junho.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, comemorou a participação do município em mais uma premiação. “Nós temos investido na saúde com muita seriedade desde o início da nossa gestão e concorrer a este prêmio mais uma vez é a consolidação de um projeto que leva em conta as necessidades da nossa população. Temos inovado com criatividade e perseverança sempre pensando no melhor para o cidadão”, disse.

COMO NASCEU O PROJETO

O projeto de atendimento oftalmológico por meio do SUS em unidade móvel e distribuição de óculos para a rede municipal de ensino foi apresentado ao prefeito, Dr. Marcos Vinicius, que de imediato comprou a ideia. “Havia necessidade de avaliar a visão das crianças e adolescentes das escolas municipais e ainda atender uma demanda de pacientes cadastrados no TFD – Transporte Fora Domicílio” informa Douglas Rodrigues, Diretor do Departamento de Regulação e TFD do Município.

Em parceria com o Instituto Luz Para a Vida e a Mercedes Bens, o município viabilizou a vinda da carreta oftalmológica com equipamentos de última geração e estrutura completa nas áreas clínica e de pessoal. O Edital de Credenciamento possibilitou a realização de consultas e procedimentos de oftalmologia dentro mesmo da unidade móvel, bem como o fornecimento dos óculos para as crianças e adolescentes. “Nós identificamos mais de 600 crianças com problemas de visão. Essas crianças não enxergavam direito e tinham aproveitamento menor na sala de aula. Hoje todas elas já estão usando óculos e enxergando perfeitamente. Então você imagina o alcance social desse projeto também na educação”, afirma Carlos Alberto Serra Negra, secretário de Governança Educacional e Cultura.

Graças à carreta oftalmológica, o município solucionou um vazio assistencial no SUS resolvendo o problema da dificuldade de aprendizado para estes alunos e também conseguiu combater a evasão.