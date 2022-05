O Governo de Minas Gerais, por meio da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA) e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), está presente em uma das maiores feiras de negócios do Vale do Aço, a Feiraço. O evento encerrará neste sábado (14), no estacionamento do estádio Ipatingão, em Ipatinga.

No estande da Sede é possível conhecer os programas prioritários da secretaria e também as ações de destaque da ARMVA. Um dos focos do estande é o trabalho de desenvolvimento e apoio aos arranjos produtivos locais que são aglomerações de empresas em um mesmo território, com especialização produtiva, que mantêm vínculos de cooperação.

Logo no primeiro dia de evento, o estande recebeu a visita de representantes do APL Metalmecânico Vale do Aço e também de representantes do turismo regional que conversaram a respeito da formalização de um novo APL na região. Além disso, as autoridades da região também prestigiaram o estande em seu primeiro dia.

Para o diretor-geral da ARMVA, João Luiz Teixeira Andrade, a representação do Governo de Minas Gerais em eventos como a Feiraço é importante para dar visibilidade às ações executadas pelos órgãos do Estado.

“A Feiraço tem a proposta do desenvolvimento socioeconômico do Vale do Aço, o que vai ao encontro dos objetivos da ARMVA e do próprio governo de Minas. Portanto, ficamos felizes por poder colaborar com a Sede nesses quatro dias de evento e podermos mostrar para os cidadãos metropolitanos o nosso trabalho e o que estamos realizando para a melhoria da nossa região. Este é um momento relevante para aproximarmos ainda mais do setor produtivo e sociedade. Parabenizamos a Aciapi e a CDL de Ipatinga por essa iniciativa brilhante. Convido a todos a visitarem o nosso estande até o sábado”, salienta João.

1ª MARATONA ESTUDANTIL DA ARMVA

Um dos projetos divulgados no estande é a 1ª Maratona Estudantil da ARMVA, evento que tem como foco os estudantes de graduação e pós-graduação. O evento será realizado nos dias 03, 04 e 05 de junho, no Shopping Vale do Aço, no Espaço Cultural Casa Laboratório.

A proposta é de um fim de semana de imersão em trabalho de equipe para buscar soluções aos grandes problemas do Vale do Aço. No estande, as pessoas podem ter mais informações e tirarem dúvidas a respeito do evento. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo link: https://www.agenciarmva.mg.gov.br/eventos/1a-maratona-estudantil-da-armva/