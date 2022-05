O Provias, maior pacote de obras rodoviárias da última década, acaba de completar um mês de lançamento com 37 obras iniciadas, 16 a iniciar ainda em maio e outras 46 com início nos próximos meses.

No total, serão 55 obras de recuperação funcional em 1.770 quilômetros da malha rodoviária e 44 empreendimentos de pavimentações e construção de pontes, que somam cerca de 807 quilômetros.

Ao longo de abril, foram iniciadas a recuperação e a pavimentação de mais de 900 quilômetros de rodovias que contemplam todas as regiões do estado. O balanço é da Secretaria Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) e do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

“O Provias reflete o esforço desta gestão com a recuperação da nossa malha rodoviária, que há muito tempo não recebia investimentos desse porte”, avalia o Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato.

DESTAQUES

Entre os trechos de destaque, estão os 30,4 quilômetros que ligam Couto de Magalhães de Minas à Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, e os 82,5 quilômetros das rodovias MG-111 e AMG-2905, localizadas na Zona da Mata.

Já no Sul de Minas, seguem a todo vapor as obras de recuperação e de aumento da capacidade da rodovia MG-167, que liga Três Pontas a Varginha.

No Norte do estado, já foram iniciadas a recuperação funcional do pavimento da MG-401, na ligação de Janaúba ao porto de Matias Cardoso. O trecho tem aproximadamente 140 quilômetros de extensão e contará com o investimento de mais de R$ 58 milhões.

Na região Central e na RMBH os destaques são as obras de pavimentação da MGC-262, trecho que liga Barão de Cocais a Caeté e o acesso a Inhotim.

Na região do Triângulo e Alto Paranaíba, a população já acompanha as melhorias na MG-190, entre Abadia dos Dourados e o entroncamento da BR-365 para Uberlândia. Na mesma região, também avançam as obras na MGC-497, trecho BR-365/452, em Uberlândia, até o trevo da BR-153, no município de Prata.

No Centro Oeste do estado as obras na MG-431, acesso secundário de Itaúna com extensão de 1,4 quilômetros, estão bem adiantadas.

Além de todas as intervenções citadas, o DER-MG segue com as obras de pavimentação de 57 quilômetros nas rodovias LMG-760. Localizados no Vale do Rio Doce, os trechos beneficiados vão da BR-262 ao entroncamento de São José do Goiabal e do entroncamento de São José do Goiabal até Cava Grande no Vale do Aço. Esta é uma importante via de acesso ao Parque Estadual do Rio Doce.

PROVIAS

Com mais de R$ 2 bilhões em investimentos, o Provias vai requalificar trechos da malha mineira com obras de pavimentação, construção de pontes e recuperação funcional das rodovias.

Reflexos econômicos positivos também são esperados com a realização do Provias. A expectativa é a de que sejam gerados pelo menos 8 mil empregos diretos e 24 mil indiretos com a execução das obras.