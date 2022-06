A abertura oficial da 4ª edição da Expo Inox na noite de ontem (8), na Praça 1º de Maio, no Centro de Timóteo, reforçou mais uma vez a vocação do município para a realização de grandes eventos. Após dois anos sem atividades ao ar livre por causa da pandemia de Covid-19, a cidade volta a se destacar com a perspectiva de reunir um grande público numa das principais feiras de negócios e cultura do leste de Minas.

Marcaram presença na abertura do evento, o prefeito de Timóteo, Douglas Willkys; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Hiler Felix; a gerente executiva de Comunicação, Inclusão e Diversidade da Aperam South America, Raquel Faria, representando o presidente da companhia, Frederico Ayres Lima; o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Alexandre Marcelino Alves; o presidente do Sindcomércio Vale do Aço, José Maria Facundes, o comandante do 58º Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel Herbert Evangelista Amâncio; além de representantes das empresas expositoras, do diretor da empresa Mais Vip, organizadora da feira, Bruno Freire, e do público que compareceu em massa na primeira noite do evento.

A Expo Inox conta com apoio e parceria da Prefeitura de Timóteo. Nesta edição, segundo os organizadores, são 120 empresas expositoras, 10% a mais que em 2019, data da realização da última edição. Os estandes são divididos por setores: indústria e inox, comércio e prestação de serviços distribuídos em quatro pavilhões. Ao longo dos quatro dias de feira são aguardadas cerca de 45 mil pessoas visitando os estandes e participando dos shows musicais programados.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, Hiler Felix, o evento é muito importante por reunir pessoas da região, do país, do exterior, empresas prestadoras de serviços da área do inox, dentre outras. “Agradeço a todos que acreditaram na Expo Inox e aos 120 expositores que estão conosco nesta edição. Para o turismo de Timóteo e região essa feira é muito importante, pois traz para o Vale do Aço pessoas de várias partes do Brasil e também do exterior. Ela é muito importante ao movimentar a cidade como um todo e no caso das empresas elas têm a oportunidade de mostrar os seus produtos e serviços abrindo espaço para crescer e estimular o desenvolvimento econômico”, pontuou Hiler Felix.

A Expo Inox consolida também a estabilidade institucional em Timóteo trazendo segurança para investidores e novos empreendimentos após anos de turbulência na vida política da cidade e após dois anos de pandemia. “Com certeza é preciso destacar que esse é um momento de superação da cidade e da região frente à pandemia. Fizemos o dever de casa, nos organizamos, nos estruturamos de forma que foi possível neste ano fazer uma grande festa de 58 anos de Timóteo ao longo do mês de Abril e agora, novamente, com a Expo Inox”, destacou o prefeito Douglas Willkys.

Dois exemplos de que Timóteo superou os momentos turbulentos de anos passados e hoje atrai a atenção de investidores para a cidade é que na sexta-feira (10) está programada a inauguração de um novo atacarejo regional e Centro de Distribuição do Duvale no Bairro Santa Rita, no distrito de cachoeira do Vale, além do anúncio da liberação nos próximos dias de um novo loteamento na antiga área do Clube Alfa, no Horto Malaquias. “Hoje tenho orgulho de dizer que Timóteo está preparada para receber não só grandes eventos como a Expo Inox, mas também empreendimentos imobiliários”, finalizou o prefeito Douglas Willkys.

PROGRAMAÇÃO EXPO INOX

Além dos estandes, a noite desta quinta-feira (9) na Expor Inox será de gospel com um dos cantores mais populares desse gênero musical: o cantor Fernandinho promete uma noite de louvor e adoração.

Na sexta-feira (10), será a vez do pagode com o cantor Thiaguinho. E no sábado (11), último dia da Expo Inox, será a vez da animação correr solta com DJ Brinks e a dupla sertaneja Relber e Allan.