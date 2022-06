Um dos mais tradicionais eventos religiosos da região está de volta de forma presencial para sua 35ª edição. O Louvai ao Senhor será realizado no dia 3 de julho, em novo horário, de 13h às 20h, no estádio Ipatingão.

Organizado pela Renovação Carismática Católica (RCC), movimento composto mais 30 Grupos de Oração presentes em todas as paróquias de Ipatinga e região, o Louvai vem com muita música ao vivo de louvor e animação, momentos de pregação com convidados, adoração e a Missa no encerramento.

Outra parte da programação sempre esperada pelo público é o momento mariano, com o Terço das Alturas, quando os fiéis lançam seus pedidos e orações junto ao terço levado gigante alçado por balões de gás.

O evento terá como tema geral o versículo do evangelho de João: “Quem crê em mim do seu interior jorrarão rios de água viva” (Cf. João 7,38). As pregações serão conduzidas pelo coordenador estadual da RCC, Daniel Pio (Belo Horizonte) e Sheyla Ferraz, coordenadora nacional do ministério de Promoção Humana da RCC (Almenara/MG), Betinho (Sete Lagoas) e padre Ludugério Almeida.

“Entendemos que nesse evento precisamos nos dedicar a cuidar das pessoas a partir da espiritualidade, levar a mensagens e a experiência viva da esperança que é Cristo Jesus para superar os desafios deste tempo que vivemos. Identificamos muitas pessoas afastadas da Igreja ou em busca de suporte espiritual, pessoas que procuram frequentemente nossos grupos,” destaca o coordenador da RCC em Ipatinga, Wiliam de Paula.

Antes realizado com programação que durava o dia inteiro, o evento vem em novo horário para privilegiar o período da tarde, momento que historicamente se registra maior presença do público, quando são esperadas mais de 5 mil pessoas. A entrada é gratuita e os participantes são convidados a levar um quilo de alimento não perecível, doação que será revertida a famílias assistidas na cidade.