O Grupo MaisVip de Comunicação e Entretenimento realizou na última quarta-feira (21) um coquetel para comemorar uma marca histórica, a centésima edição da revista MaisVip. No ano em que o grupo comemora 21 anos de atuação no Vale do Aço, o encontro reuniu na Boate Scenarium, em Ipatinga, empresários, amigos e parceiros. Para a diretora-geral da revista, Anelise Goper, chegar a essa marca representa uma sensação de vitória. “A edição centenária traz uma sensação de que caminhamos muito, mas ainda iremos mais longe”, destaca.

Fundada em julho de 2005, a revista MaisVip, durante pouco mais de 17 anos, esteve presente e anunciou os principais acontecimentos da Região Metropolitana do Vale do Aço. Com números que batem todos os recordes em mídia impressa, a revista se tornou um ícone da comunicação regional, pelo seu desempenho e inovação.

“Quando foi lançada em 2005, haviam mais de 20 títulos impressos na região, hoje, 17 anos depois, a revista além de ser a maior referência impressa local, é também a mais dinâmica publicação e que nunca se prendeu a ser somente uma edição impressa. Além da notoriedade vocação para realizar grandes eventos, a revista também rompeu grandes barreiras no digital e comunica com seu leitor através de suas versões online publicadas no site da revista” pontua Bruno Freire, diretor-administrativo do Grupo MaisVip.

A centésima edição, traz na capa, o casal de empreendedores e fundadores da revista, Anelise Goper e Bruno Freire. Inovadores e dinâmicos, eles participaram ativamente na construção do cenário comunicativo e de eventos do Vale do Aço nas últimas duas décadas.

A próxima edição da revista, será lançada em dezembro e vai trazer grandes novidades do mercado.