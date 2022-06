A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA), celebrará os seus 10 anos de criação na cerimônia solene da 6ª Conferência Metropolitana da RMVA. O evento, aberto à comunidade mediante inscrição prévia, será realizado na próxima quarta-feira (29), às 15h, na sede da Fiemg Regional Vale do Aço, em Ipatinga.

Dada a ocasião especial de aniversário da autarquia, o tema desta edição da conferência será “10 anos de ARMVA e os avanços para o Vale do Aço”. Para celebrar esta data festiva, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e demais autoridades do Estado estarão presentes na cerimônia solene.

Para o diretor-geral da ARMVA, João Luiz Teixeira Andrade, será um momento de celebração entre autoridades e comunidade do Vale do Aço.

“Aproveitamos a data para fazermos um painel a respeito dos principais avanços no Vale do Aço nos últimos 10 anos, alcançados por meio da criação da autarquia. O nosso interesse é convidar todo o Vale do Aço, pois será o aniversário da ARMVA e será uma oportunidade para toda a sociedade conhecer mais a fundo o trabalho e os avanços que a autarquia tem trazido para a região”, destaca João Luiz.

CERIMÔNIA SOLENE

A programação da cerimônia solene terá: painel de discussão sobre os 10 anos de criação da ARMVA, entrega da honraria Selo de Integração Metropolitana às administrações municipais que colaboram com os assuntos de interesse metropolitano, premiação dos vencedores da 1ª Maratona Estudantil da ARMVA e a posse do conselheiro representante da Sociedade Civil Organizada eleito para o biênio 2022/2024.

A cerimônia é gratuita e aberta ao público, mediante inscrição. Para se inscrever acesse o link: https://www.sympla.com.br/evento/6-conferencia-metropolitana-da-rmva/1558248