O governador Romeu Zema se reuniu, na manhã desta segunda-feira (10), com secretários, representantes das Forças de Segurança e prefeitos de cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte para discutir medidas para enfrentar as consequências das fortes chuvas que atingem o Estado. Zema ouviu as principais demandas de cada município.

O governador afirmou que está em contato com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para que haja agilidade do governo federal para a liberação de auxílio e recursos de emergências para iniciar a reconstrução de locais afetados.

Durante o encontro, Zema também pediu aos prefeitos para que façam um levantamento das obras necessárias e que sejam uma solução definitiva aos problemas relacionados à chuva. Ele afirmou que é melhor investir em ações eficazes a longo prazo.

“Não podemos deixar a população sofrendo com situações recorrentes. Precisamos ter uma solução definitiva”, declarou o governador.

PROXIMIDADE

A presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel) e prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha, falou sobre a importância de o governador estar próximo aos prefeitos.

“Viemos buscar no Governo do Estado ajuda e amparo para esse momento difícil que a nossa população vive. Tenho percebido o esforço do governador para buscar soluções conjuntas”, afirmou Ilce.

VISITA AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE

Ainda pela manhã, o governador se reuniu com o Comitê Gestor de Medidas de Prevenção e Enfrentamento das Consequências do Período Chuvoso, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Administrativa.

O comitê foi criado para dar apoio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas nas últimas semanas. Durante a reunião, Zema acompanhou as ações de prevenção e ajuda direta à população que estão sendo desenvolvidas pelas Forças de Segurança.

As regiões com a maior número de ocorrências estão sendo monitoradas em tempo real e recebendo apoio das equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.