A Cemig informa que está programado desligamento para realização de manutenção no sistema elétrico de ruas do Centro de Coronel Fabriciano. Nesta sexta-feira (30) de setembro, a empresa vai substituir estrutura da rede elétrica com o objetivo de reforçar o sistema elétrico, prevenir desligamentos acidentais e garantir o fornecimento de energia no município.

Para que estes serviços possam ser executados com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais:

30/09/2022 – das 12h às 17h

Rua São José, entre números 11 e 18, Professores

Rua Maria Matos, entre números 183 e 293, Centro

Rua Angélica, entre números 27 e 117, Centro

A Cemig disponibiliza aos seus clientes a opção de receber avisos de desligamento para obras e manutenção preventiva no sistema elétrico por SMS ou e-mail. Basta atualizar os seus dados no Cemig Atende Web: www.cemig.com.br.

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.