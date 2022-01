Fortes chuvas vêm causando grandes estragos em diferentes regiões do país, Minas Gerais é um dos lugares mais atingidos. A cidade de Governador Valadares, lar de grandes nomes nacionais como Virgínia Fonseca, que tem cerca de 55 mil moradores nas regiões ribeirinhas, decretou situação de emergência na última terça-feira (11), por conta das enchentes causadas pela cheia do rio Doce.

De acordo com a Prefeitura de Governador Valadares, cerca de 6 mil pessoas já estão desalojadas. Porém, a previsão é que as enchentes forcem 10 mil a fugirem de suas casas. Nesse contexto, ações de solidariedade estão sendo realizadas em todo o país. “Parte meu coração ver a cidade nesse estado. De algum em algum tempo isso acontece. Por isso, estou arrecadando doações para a Associação Santa Luzia, que tem uma importância emocional para mim”, relata a empresária Sophia Utnick, dona da produtora Utnick Production.

O trabalho social com a Associação Santa Luzia foi herdado da família, o pai de Sophia trabalhava com eles e a familiarizou com a causa. “Essa é uma associação que está dentro do meu coração. Meu amigo Chico Argolo está sempre ajudando e apoiando a associação comigo. Afinal, não é só um asilo, eles cuidam de pessoas com doenças mentais, as pessoas de lá são muito carinhosas e vê-las numa situação assim dói muito. Já não tem quase nada e o pouco que se tem está sendo destruído numa enchente”, emociona-se a empresária.

A situação em Minas Gerais continua grave, mesmo com a interrupção das chuvas. Ruas continuam alagadas e as pessoas continuam precisando de toda a ajuda possível. “Em uma situação complicada como essa, é necessário que todos nos unamos para ajudar. Sozinhos é muito mais difícil”, pontua Sophia Utnick.

Para ajudar as pessoas da Associação Santa Luzia, a instituição disponibilizou a chave pix 20.971.271/0001.00. “Qualquer valor é bem-vindo, se cada um doar um pouquinho, podemos melhorar consideravelmente a qualidade de vida dessas pessoas que já estão sofrendo tanto”, explica a empresária.