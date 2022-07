Quem tem idade entre 15 e 29 anos e renda familiar de até dois salários mínimos pode ter acesso à Identidade Jovem (ID Jovem). O documento possibilita obter benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual.

Para ter direito a ID Jovem é preciso ainda estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com informações atualizadas há pelo menos 24 meses. Os benefícios valem também para não estudantes.

Pela ID Jovem, cada ônibus, embarcação ou trem que faz o transporte interestadual de passageiros fica obrigado a reservar duas vagas gratuitas e duas com 50% de desconto na categoria convencional para quem tem o documento. Se a companhia se negar a fornecer a passagem, o usuário deve denunciar, como explica o Secretário Nacional de Juventude, Luiz Felipe Francisção. “A gente pede que o jovem peça por escrito essa negativa e a lista de passageiros para que a gente possa averiguar e tomar as medidas cabíveis junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres”, disse.

O documento garante, ainda, isenção do pagamento de taxa para emissão de Carteira de Identidade Estudantil. Em eventos artísticos, culturais e esportivos, garante a meia entrada.

COMO OBTER A ID JOVEM

A Identidade Jovem é um documento gratuito de emissão virtual que pode ser apresentado no formato digital ou impresso. Ela pode ser gerada pelo aplicativo ID Jovem, disponível para os sistemas Android e IOS, ou pelo site https://idjovem.juventude.gov.br/emitir-id-jovem. É preciso informar o Número de Identificação Social (NIS), nome completo, data de nascimento e nome completo da mãe.

O NIS pode ser encontrado na Carteira de Trabalho, Cartão Cidadão, extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou pelo telefone 0800 707 2003. Caso o jovem não tenha o NIS ou não esteja com o CadÚnico atualizado há pelo menos 24 meses, é preciso procurar um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para fazer a atualização.