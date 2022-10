O site e aplicativo do Meu INSS possuem mais de 36 milhões de acessos todos os meses e representa um dos apps do gov.br mais acessados do país. Ao fazer a solicitação pelo Meu INSS, fique atento às dicas abaixo.

INFORME TUDO

Para aumentar as chances de ter o benefício analisado automaticamente, no ato do requerimento, sem que seja preciso sair de casa, é preciso informar corretamente todos os dados sobre o histórico de trabalho, tais como vínculos (empresas ou locais em que já trabalhou) e períodos trabalhados e contribuídos que, porventura, não estejam registrados no sistema do INSS.

Casos comuns de informações que não são colocadas corretamente no Meu INSS: períodos trabalhados em atividade rural ou em órgãos públicos (pois possuem regime previdenciário diferente) ou, ainda, períodos como professor, cujas regras são diferentes de acordo com o nível de ensino. Clique aqui para saber mais.

ANEXOS

Outra etapa do requerimento pelo Meu INSS que pode gerar dúvidas é referente ao campo “Anexos”. É muito importante que cada documento seja anexado no seu campo específico.

É com base nesses documentos anexados — nos seus devidos lugares — e nas respostas dadas pelo cidadão na hora de fazer a solicitação, que ocorre a primeira etapa da análise, de forma automática. Se estiver tudo certo com o pedido, ele pode ser concluído automaticamente. Se faltar alguma informação, o sistema vai solicitar, automaticamente, os documentos que faltam e que são necessários para conclusão da análise do requerimento. E se, após esta etapa, ainda for preciso, o pedido será direcionado para que um servidor conclua a análise.

DADOS DE TEMPO TRABALHADOS CORRETOS

Trata-se da etapa mais importante na hora de requerer o benefício, pois é quando é informado se falta algum dado nos sistemas do INSS ou se precisa corrigir algum valor de “salário de contribuição” (o salário que realmente era recebido em um determinado local de trabalho) para que o benefício seja analisado corretamente.

A “tela de vínculos e períodos trabalhados e contribuídos” tem a função também de um simulador. A ideia é facilitar a vida do segurado, caso algum período ou vínculo não estiver no sistema do INSS, basta que se informe nessa etapa.

Importante destacar que, em alguns casos, mesmo que a simulação aponte que o cidadão possui as condições mínimas para a aposentadoria, poderá ser necessária a análise de um servidor, que pode solicitar a comprovação de algum tempo trabalhado. É possível entregar essa documentação pelo Meu INSS – basta anexar os documentos pelo aplicativo ou pelo site.

FIQUE ATENTO

Se você já realizou o pedido, fique atento. Pelo Meu INSS e telefone 135 (segunda a sábado, 7h às 22h), é possível saber o andamento do requerimento e se precisa “cumprir alguma exigência”; se é necessário apresentar algum documento para a análise do requerimento.

Nesse caso, quanto antes cumprir a exigência, maiores as chances de ter o pedido concluído.

NA MESMA HORA

Ao preencher corretamente todos os dados no Meu INSS, as chances de ter o pedido concluído de forma rápida, e até mesmo automática, são maiores.

Com o atual número de benefícios decididos de forma automática todos os meses, cerca de 1,5 mil servidores podem se dedicar à análise dos demais requerimentos que, em razão de sua complexidade, precisam necessariamente da intervenção de uma pessoa para concluí-los.

