O bilionário Elon Musk confirmou, nessa segunda-feira (25), a compra do Twitter pelo valor de 44 bilhões de dólares (cerca de R$ 214 bilhões). Dono da Tesla e da SpaceX, o sul-africano de 50 anos foi considerado a pessoa mais rica do mundo em 2022 e tem uma fortuna de 219 bilhões de dólares (R$ 1,021 trilhão), segundo a revista Forbes.

Ainda de acordo com a Forbes, a maior parte do patrimônio de Musk vem da montadora de veículos elétricos Tesla. Ele detém 23% das ações da companhia. As informações são do portal UOL.

A outra fonte de riqueza de Elon é a SpaceX. Em fevereiro, a empresa de foguetes foi avaliada em 74 bilhões de dólares (R$ 360 bilhões).

Nascido em uma família rica, em Pretória, na África do Sul, Elon é filho da nutricionista e modelo Maye Musk com Errol Musk, um engenheiro mecânico, piloto de aviões e empresário.

Quando os pais de Musk se divorciaram, seu irmão mais novo e sua irmã decidiram ficar com a mãe. Já Elon foi morar com o pai. Ele aprendeu programação sozinho quando era criança. Aos 12 anos, fechou seu primeiro negócio ao escrever o código de um videogame e o vender para a revista PC and Office Technology, por 500 dólares (R$ 2.438 mil).

Aos 17 anos, Elon foi para o Canadá. No país, ele trabalhou como limpador de boilers e cortador de madeira para pagar as contas e se matricular na Queen’s University. Durante os estudos, Musk começou a vender peças de computador e PCs completos para outros estudantes.

O sul-africano transferiu os estudos para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde formou-se em economia e física. Ele conseguiu uma vaga para fazer doutorado em Stanford, mas em poucos dias deixou tudo para construir uma startup com seu irmão, Kimbal.

Os irmãos criaram o software Zip2, de guia da cidade para jornais. Eles tinham 28 mil dólares (R$ 128 mil), quantia que foi emprestada pelo pai. Em 1999, o Zip2 foi vendido por 307 milhões de dólares (R$ 1.497 bilhões). Musk ficou com 22 milhões de dólares (R$ 107 milhões) da venda.

Elon decidiu investir no X.com, um serviço de pagamentos online, que se fundiu com sua principal rival e virou PayPal. Musk lucrou 180 milhões de dólares (R$ 877 milhões), em 2002, quando o eBay comprou o PayPal.

Quando tinha 31 anos de idade, o sul-africano já tinha um patrimônio de 165 milhões de dólares (R$ 804 milhões).

A SpaceX foi criada por ele em maio de 2002. Logo depois, ele foi cofundador da Tesla.

Em 2008, um empréstimo de 456 milhões de dólares (R$ 2.224 bilhões) concedido pelo governo dos EUA salvou a Tesla da falência.

Elon também é cofundador da SolarCity, que fornece sistemas de energia solar, além da empresa Boring Company, que explora o subsolo.

Apesar dos bons resultados, Musk disse que chegou a viver de empréstimos de amigos, enquanto tentava manter suas empresas funcionando, após ter se divorciado de sua primeira esposa, no fim de 2008. Mas quando a Tesla estreou na bolsa de valores, em 2010, a fortuna de Musk disparou.

Fonte: Pleno.News