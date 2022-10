Um momento histórico para os munícipes de Santana do Paraíso: a inauguração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que ocorreu nesta quarta-feira (5). A solenidade foi realizada no imóvel, que está localizado na avenida Getúlio Vargas, 265, no Centro, ao lado da 45ª Cia. da Polícia Militar. O início das operações foi graças a uma parceria entre a prefeitura e o Consórcio Intermunicipal da Rede de Saúde de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge), que atualmente conta com mais de 50 municípios conveniados.

“É um momento que nós estamos quitando essa dívida de muitos anos com a sociedade de Santana do Paraíso. Uma base que foi completamente reformada, estruturada para atender as necessidades da equipe do Samu. São quase dez profissionais que vão trabalhar em sistema de revezamento, profissionais treinados, qualificados. Uma ambulância equipada com aquilo que tem de mais moderno, desde os insumos até equipamentos importantes como desfibrilador e equipamentos que permitem entubar crianças e adultos. Tenho certeza que nos próximos anos muitas vidas no nosso município serão salvas graças ao Samu”, destacou Morato.

A localização da base obedece a critérios técnicos, como o tempo-resposta de 20 a 30 minutos de qualquer região de Santana do Paraíso. A unidade também atenderá Mesquita, Joanésia e Braúnas. “Nós estamos trabalhando intensamente para que logo possa ser inaugurada uma base também em Joanésia, reduzindo o tempo de resposta do Samu e aumentando a eficiência nessa prestação de serviço relevante”, completou.

Morato ainda ressaltou que existem conversas com o poder Executivo de Ipatinga para que a cidade possa também aderir ao Consurge. “Com isso as bases dos municípios atenderiam Ipatinga e de Ipatinga também poderia atender os municípios. Penso que quem ganha com isso é o cidadão, porque a urgência e emergência não escolhem endereço, elas acontecem e quanto mais profissionais e mais preparados estivermos, mais vidas serão salvas”, concluiu.

A base do Samu será operada pelo Consurge. A prefeitura oferece o imóvel para instalar a base e uma ajuda de custo mensal. Em contrapartida, o estado custeia a logística, mão-de-obra, ambulâncias e insumos. O presidente do consórcio e também prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius Bizarro, destacou que a inauguração representa segurança ao munícipe e a certeza de que ele “vai entrar na porta certa”.

“Eu já fui médico aqui do Hospital Municipal de Ipatinga. Eu convivia diariamente com o sofrimento do povo de Santana do Paraíso de ter que se humilhar às vezes pelo atendimento de urgência e emergência, até mesmo no hospital Marcio Cunha. Agora, ele não tem mais que se humilhar, porque se realmente é urgência e emergência e ele está precisando do serviço, ele vai entrar pela porta correta e da forma exata como tem que ser, então, vai preservar a vida dele. Parabéns para Santana do Paraíso. Parabéns para o prefeito Bruno Morato, que acreditou no Consurge”, disse.