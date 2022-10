Em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, celebrado em 1° de outubro, a Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso, por meio da Secretaria de Assistência Social, realiza a Semana da Pessoa Idosa do dia 3 a 7 de outubro. A programação prevê várias atividades ao ar livre e tenda de saúde em algumas praças do município e centros de convivência.

“É muito importante a valorização da pessoa idosa, a prevenção quanto aos seus direitos fundamentais, de acordo com a legislação. A gente precisa refletir sobre a violação de direitos e tudo que o idoso necessita”, destacou a secretária de Assistência Social, Lenice Mendes Givisiez.

Em Santana do Paraíso, a prefeitura trabalha em várias frentes a favor do idoso, seja com destinação de recursos às instituições que atendem a terceira idade ou por meio de equipamentos próprios. “São equipamentos super equipados, com ambiente bom, piscina aquecida, hidroginástica. Nós realizamos também atividades com aeróbica, funcional, rodas de conversas, com profissionais altamente qualificados para melhor atende lós”, completou.

A secretária lembrou que, recentemente, a administração assinou termos de fomento com a Associação Roma Futebol Clube e o Cantinho dos Idosos. “Esses termos atingem quase R$ 2 milhões distribuídos a entidades que vão trabalhar a pessoa idosa. Esse valor é oriundo de deduções tributárias de empresas que faz total diferença pra nós aqui da prefeitura”, disse.

Visando os vínculos familiares, a Semana da Pessoa Idosa também contará com palestras e acolhimento com os técnicos da Assistência Social. A programação começará sempre às 8h. Atualmente, a prefeitura atende 232 idosos que frequentam os centros de atividades.

Confira o cronograma:

03/10: Cidade Nova: – Rua Doutor Ronaldo, na Praça da Bíblia

04/10: Parque Caravelas – Rua São Luiz em frente ao n° 132

05/10: Águas Claras: – Praça da Escola Municipal Idalino Amâncio dos Santos

06/10: Industrial – Av. Lafaiete Lopes em frente à Igreja Católica

07/10: Centro – Praça da Matriz