A rainha Elizabeth II está sob observação médica no Castelo de Balmoral, na Escócia, acompanhada do príncipe Charles, depois que os médicos ficaram preocupados com sua saúde, informou o Palácio de Buckingham.

Entre os membros chamados estão o príncipe Charles, filho primogênito de Elizabeth II e herdeiro ao trono e os filhos de Charles, William e Harry.

Segundo a BBC, o príncipe Charles, além da esposa dele, Camilla, e da irmã dele, a princesa Anne, já estavam no castelo com a monarca.

O príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono, estava no palácio de Windsor mas já está a caminho do castelo de Balmoral para ficar com a rainha. No mesmo voo estavam os outros dois filhos da rainha, Andrew e Edward. A esposa de William, Kate, não viajou com ele porque os filhos do casal estão no primeiro dia de aula em sua nova escola.

O príncipe Harry e a esposa dele, Meghan, participaram de eventos no Reino Unido nos últimos dias, no entanto, segundo a BBC, apenas Harry está a caminho da Escócia.

A notícia acendeu um alerta ainda maior para a mídia local, tendo em vista a convocação da família. A presença de Harry e da esposa Meghan também chamou a atenção, em razão de rumores de brigas internas entre a família desde que o duque e a duquesa de Sussex se mudaram para os Estados Unidos.

Mais cedo, a nova primeira-ministra Liz Truss expressou a preocupação do país com a notícia pelas redes sociais. “Todo o país está profundamente preocupado com as notícias do Palácio de Buckingham”, tuitou Truss. “Meus pensamentos – e os de todos no Reino Unido – estão com Sua Majestade a rainha e sua família”, escreveu ela.

Vale lembrar que existe um protocolo pré-estabelecido para anunciar a morte de Elizabeth, quando isso acontecer. A notícia será dada em primeira mão pela BBC, depois que o secretário particular da rainha tiver aconselhado a primeira-ministra.

Durante a manhã, o Palácio de Buckingham expressou a preocupação dos médicos com a saúde da rainha. “Após uma nova avaliação esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob vigilância médica”, diz o comunicado. “A rainha continua se sentindo confortável e permanecerá em Balmoral”, segundo a nota do Palácio.

