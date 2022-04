Neste sábado (2) é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A Associação de Pais e Amigos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, a Amor Azul, realizará uma atividade de conscientização à partir das 9h, na Praça 1º de Maio, centro Norte de Timóteo, com o apoio da Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida.

A Secretaria e a Associação irão instalar tendas na Praça 1º de Maio, onde profissionais estarão à disposição para compartilhar informações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e também sobre legislação e direitos. A Saúde realizará aferição de pressão arterial. Entre as ações, a realização de uma caminhada, prevista para às 11horas, vai dar uma volta simbólica no centro Norte da cidade, cuja concentração será na Praça 1º de Maio. Serão distribuídos panfletos educativos com informações sobre o Autismo e a criançada vai curtir brincadeiras, pula pula, pipoca e algodão doce.

De acordo com Elizabeth Almeida Arruda, vice-presidente da Amor Azul, a caminhada conta com a adesão da comunidade, sensibilizando para a causa do Autismo. Os organizadores do evento pedem à todos que apoiam a causa, dêem preferência à roupas na cor azul. No Autismo, a cor azul representa a maior incidência de casos no sexo masculino.

AMOR AZUL

A Associação existe há 3 anos e busca o acolhimento das famílas com pessoas autistas, promovendo a integração e maior troca de conhecimentos entre seus integrantes. A entidade promove palestras, discute políticas públicas para implementação de ações para atendimento das demandas de pessoas com TEA. Atualmente a entidade possui 180 famílias cadastradas. O contato para mais informações é pelo (31)9 9761-0572. Siga a a entidade pelo Facebook ou Instagram: @associaçãoamorazul

SÍMBOLOS

O laço, feito de peças coloridas de quebra-cabeça, é um símbolo mundial de conscientização em relação ao Autismo. O quebra-cabeças representa a complexidade e o mistério em relação à esta condição. As cores diferentes simbolizam a diversidade de pessoas e famílias que convivem com o Autismo. Já, o cordão com girassóis é outro símbolo utilizado nos aeroportos para alertar que um passageiro tem uma deficiência escondida e é possivel que sejam necessários ajustes para ele.

LIVE

Na última terça-feira, 29 de março, foi realizada uma transmissão ao vivo pela internet (Live) na Rádio/TV/Web da Prefeitura de Timóteo que tratou sobre o tema Autismo, abordando questões como: identificação de sinais do TEA em crianças; diferença da Síndrome de Arperger x Autismo; características do TEA em meninos e meninas; os diferentes níveis do transtorno e outros. As entrevistadas foram: Elizabeth Almeida Arruda, vice-presidente da Associação Amor Azul e a psicóloga Cristiane Queiróz, que atende no Centro de Atenção Psicossocial Infantil e Adolescente de Timóteo. Os interessados podem acessar pelo Facebook ou Youtube, Prefeitura de Timóteo – Live Autismo 29/03/2022 12h, para assistir à entrevista na íntegra.