O Sebrae Minas é um dos apoiadores da 20ª edição do Super Encontro Varejista do Leste Mineiro (Sevar), que ocorre nos dias 10 e 11 de agosto, em Ipatinga. O evento é uma iniciativa da Associação Mineira de Supermercados (Amis) e reúne varejistas e atacadistas dos setores de supermercados e padarias, das regiões do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri.

A programação inclui palestras e debates sobre desafios e tendências para o varejo nos próximos anos e a expectativa dos organizadores é de reunir, aproximadamente, duas mil pessoas por dia, no Clube Morro do Pilar, onde o encontro será realizado. Na edição de 2019, o Sevar do Leste reuniu 2, 4 mil participantes, de 40 municípios da região.

Segundo o analista do Sebrae Minas, Francismar Valadares, o Sevar é uma oportunidade para que pequenos negócios, associações e cooperativas apresentem seus produtos às grandes redes varejistas. “Os supermercados são muito procurados por grandes fornecedores, e os pequenos empresários têm dificuldade de acessá-los pelas vias tradicionais. Por isso, vamos proporcionar às microempresas o contato com representantes do setor supermercadista no estande do Sebrae. É uma forma de incentivar a competividade dos pequenos negócios”, ressalta.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Ainda durante o encontro, será realizada uma campanha de arrecadação de alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal para doação ao Lar Paulo Tarso, que acolhe e cuida de pessoas idosas em Ipatinga.

Serviço:

20ª edição Sevar

Data: 10 e 11 de agosto

Local: Clube Morro do Pilar – Rua Beta, 930, bairro Castelo, Ipatinga