O Sebrae Minas aderiu à ‘Campanha SOS Chuvas’, uma iniciativa do Servas e outras instituições, criada para dar suporte e assistência humanitária emergencial aos atingidos pelos temporais em Minas Gerais. Entre as ações está a coleta de donativos. Em Ipatinga, alimentos não perecíveis, água mineral, itens de higiene pessoal, material de limpeza e roupas de cama, mesa e banho podem ser entregues na Agência de Atendimento do Sebrae Minas (Avenida Monteiro Lobato, 63 – Cidade Nobre). As doações serão enviadas às famílias desabrigadas ou em situação de risco em Minas Gerais.

Além de Ipatinga, outras 57 agências de Atendimento do Sebrae Minas em todo o Estado também estão recolhendo itens prioritários neste momento da campanha. Para ter acesso aos pontos de arrecadação em outras cidades mineiras click aqui.

Além disso, o Sebrae Minas oferece serviços de orientação direcionados para a recuperação dos pequenos negócios e municípios prejudicados pelas chuvas. Pela Central de Atendimento e WhatsApp (0800 570 0800) ou, presencialmente, nas agências de atendimento do Estado, os empreendedores poderão buscar orientações em gestão, finanças, legislação e marketing sem pagar nada.

Já no site www.sebraeminas.com.br estão disponíveis para download gratuito dois guias com recomendações para donos de pequenos negócios e gestores públicos de cidades atingidas pelas tempestades. A publicação direcionada para empresários e empreendedores traz informações importantes para a reestruturação dos negócios, entre elas: planejamento financeiro, tributário, legislação e marketing, além de orientações para obtenção de crédito. No material há ainda um passo a passo a ser seguido sobre questões fiscais, tributárias e trabalhistas. O outro guia – voltado para gestores públicos municipais – inclui recomendações de medidas que poderão dar mais fôlego aos pequenos negócios devastados.