A secretária adjunta de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Milene Pedrosa, participou nesta quarta-feira (31) de almoço de negócios entre o Trade de Turismo do Vale do Aço e representantes do setor. O evento, realizado pela Vale do Aço Convention & Visitors Bureau, aconteceu no salão de eventos do San Diego Suites Ipatinga, a convite do presidente da entidade, Renato Martins Ferreira.

O objetivo do encontro é aproximar o Estado e o Vale do Aço, na ampliação das estruturas e o desenvolvimento do turismo junto aos seus principais atores na região.

Estiveram presentes no almoço, prefeitos, políticos regionais e representantes do “APL de Turismo da Região de Marliéria”, CONTUR de cidades da região e empreendedores da área do turismo.

Na oportunidade, foi entregue um abaixo assinado solicitando apoio ao turismo regional.