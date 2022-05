Com mais de 100 empresas participantes de diversos segmentos, a segunda edição da Feiraço – Feira Comercial de Produtos e Serviços, ocorrerá entre os dias 11 e 14 de maio, no estacionamento do Hall do Ipatingão. O evento será realizado pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), Câmara Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com o apoio da administração municipal.

De quarta-feira (11) a sexta-feira (13), a Feiraço estará aberta para visitação das 18h às 23h. No sábado (14), a visitação será das 16h às 23h. Na entrada será cobrado dos visitantes um 1kg de alimento não perecível ou 1l de leite longa vida. As doações serão encaminhadas posteriormente para o Banco de Alimentos de Ipatinga.

Na manhã desta sexta-feira (6), foi realizada uma coletiva de imprensa sobre a Feiraço, no Hall do Ipatingão. Participaram o presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves; o presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves; o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes; e o gerente regional do Sebrae, Fabrício César Fernandes.

IMPORTÂNCIA

Para o presidente da Aciapi, Luís Henrique, é uma alegria muito grande estar retomando, após dois anos, a segunda edição da Feiraço. “Esse evento é muito importante para o comércio, indústria e prestação de serviços da nossa cidade. Esperamos que a Feiraço seja um sucesso e que possa gerar muitos negócios e muito entretenimento para os visitantes”, afirmou.

NOVIDADES

O presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, ressaltou que a Feiraço 2022 vem com novidades e com setores representativos do comércio e da prestação de serviços. “Procuramos sempre trazer novidades, e esse ano não é diferente. Uma delas é que durante o evento, os expositores e os visitantes contarão com a disponibilização de internet gratuita na área da Feiraço. A empresa oficial responsável por esse serviço será a Giganet”, contou.

“CIDADE DOS NEGÓCIOS”

Conforme o prefeito Gustavo Nunes, o governo municipal está colaborando para que a Feiraço possa ocorrer da melhor forma possível. “A minha família é de comerciantes, então sabemos a importância de um evento como esse em nosso município. Vale lembrar que desde o início do nosso mandato, nós estamos trabalhando para transformar Ipatinga na cidade dos negócios, porque isso movimenta a economia e gera emprego e renda. Estamos de portas abertas para qualquer tipo de evento, principalmente como a Feiraço, que é de grandes parceiros, como a Aciapi-CDL e o Sebrae”, destacou.

CONEXÃO

O gerente regional do Sebrae, Fabrício César Fernandes, informou que a conexão com a Aciapi-CDL para a realização da Feiraço tem como propósito impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. “Vejo que a Feiraço tem o equilíbrio entre o social e econômico. Além disso, a Feiraço vai permitir que as empresas possam fazer uma conexão mais próxima com seus consumidores e potenciais clientes”, ressaltou.

EXPECTATIVAS

Em 2019, foram arrecadados mais de cinco toneladas de alimentos não perecíveis e de leite longa vida na Feiraço, e para este ano a expectativa é arrecadar sete toneladas. Já o público na primeira edição foi de 18 mil visitantes e para este ano, a expectativa é que 25 mil pessoas visitem a feira.

SORTEIO

Na edição deste ano, será sorteada uma motocicleta DK 150 CBS Haojue Suzuki, um oferecimento da Aliar. Para concorrer a esse prêmio, o visitante deverá escanear o QR Code (código de barras bidimensional), que será instalado em todos os estandes dos expositores da feira.

Ao ser direcionado para a página da empresa expositora, o visitante deverá preencher o formulário com os seus dados pessoais. Será possível fazer isso uma única vez em cada estande. Vale ressaltar que para cada leitura de QR Code e formulário preenchido, será gerado um cupom digital para concorrer ao sorteio. Ou seja, quanto mais estandes visitados e cadastros realizados, maior será a chance de ganhar uma DK 150 0Km.