Um terremoto de magnitude 6,5 na escala Richter atingiu a fronteira do Brasil com o Peru na noite de terça-feira (7). Segundo o Centro Cismológico Euro-Mediterrâneo (CSEM), o tremor é o segundo maior da história do nosso país. Não houve registro de vítimas nem danos materiais.

O terremoto começou por volta das 21h55min, no horário de Brasília, a cerca de 111 quilômetros do sudoeste da cidade de Taraucá, no Acre, perto da divisa com o Peru, e atingiu uma profundidade de 616 quilômetros.

Por volta das 22h53 min, o Serviço Geológico dos Estados Unidos ( USGS) identificou na mesma região um segundo tremor, réplica do primeiro, com magnitude de 4,8 e a 603 quilômetros de profundidade.

Segundo o USGS, as réplicas costumam ser abalos com menor intensidade e são comuns depois de um grande terremoto.

MAIORES TERREMOTOS NO BRASIL

O Brasil não é um país propício à ocorrência de abalos sísmicos por estar localizado no centro da placa tectônica da América do Sul, em uma região não vulnerável a este tipo de fenômeno. Apesar disso, já ocorreram no país alguns tremores consideráveis.

Veja a lista com os oito maiores terremotos que ocorreram no Brasil:

Mato Grosso: O maior terremoto registrado no Brasil ocorreu em 1955 em uma região não habitada do Mato Grosso. O tremor alcançou 6,6 de magnitude;

Fronteira do Brasil com o Peru: O terremoto registrado nesta terça-feira (7), na cidade de Taraucá, no Acre, próxima da divisa do país com o Peru, apresentou 6,5 de magnitude, se tornando o segundo maior tremor da história do país;

Espírito Santo: Em 1955 ocorreu outro terremoto considerável. Desta vez, no Espírito Santo, e com magnitude de 6,3. Apesar de não ter sido registrado danos materiais nem vítimas, o fenômeno causou pânico na população e muitos prédios e residências balançaram consideravelmente;

Divisa entre Acre e Amazonas: Um terremoto de 6,1 de magnitude foi registrado entre os Estados do Acre e do Amazonas em 2007;

Ceará: Na região de Pacajus, em Fortaleza, ocorreu em 1980 um tremor de magnitude 5,2, que foi sentido na capital;

Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo: Um terremoto de magnitude 5,2 na Escala Richter que atingiu diversas regiões de São Paulo se espalhou para os outros quatro estados;

Rio Grande do Norte: João Câmara, município do Rio Grande do Norte, foi atingido em 1980 por uma série de terremotos. O mais grave, de magnitude 5,1, ocorreu em novembro de 1986, provocando a destruição de 4 mil imóveis;

Minas Gerais: O tremor em Caraíbas, no norte de Minas Gerais, atingiu 4,9 na Escala Richter. Na época, uma criança de cinco anos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas. Além disso, cerca de cinco casas caíram.

