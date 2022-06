Sergio Leite, presidente do Conselho de Administração da Usiminas, recebeu na última quinta-feira (27), em evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), em Belo Horizonte, o título de “Industrial do Ano de 2021”, uma das principais distinções do setor no país.

Sergio tem mais de 45 anos de carreira na Usiminas e segundo ele, o título recebido foi um reconhecimento ao trabalho de toda uma equipe que nos últimos seis anos esteve comprometida com a geração de resultados.

No ano passado, a Usiminas, que completa 60 anos de operação no próximo mês de outubro, encerrou o período com recordes históricos de produção, Ebitda e lucro líquido, entre outros.