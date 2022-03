O Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, recebe neste sábado (5), entre 14h e 17h mais uma edição da Feira de Adoção do Meu Amigo Cão. Essa é mais uma oportunidade para quem busca aquele amiguinho de quatro patas, que sempre traz alegria e satisfação para quem adota.

Lembrando que os animais foram resgatados pelos voluntários e estão disponíveis para adoção, como informa a voluntária Gabriela Pacífico. “Nós levamos cães e gatos resgatados em situação de abandono e que foram vacinados e castrados. Depois desse processo eles são disponibilizados para adoção responsável”.

Os voluntários do MAC também dão orientações sobre os procedimentos para a adoção e os cuidados com a saúde do animal. Eles falam também sobre a vacinação e vermifugação, controle de ectoparasitos e controle reprodutivo.

A Feira acontece na portaria 3 do Shopping Vale do Aço e tem entrada gratuita.

Serviço:

Feira de Adoção Meu Amigo Cão

Data: 5 de março (sábado)

Horário: 14h às 17h