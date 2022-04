Com foco na competitividade industrial do setor alimentício, o Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Vale do Aço (Sinpava) promoveu na última quinta-feira (31), uma visita ao Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) do Senai.

Durante a visita os empresários tiveram a oportunidade de conhecer os laboratórios de ensaios do CIT, bem como o laboratório de desenvolvimento de novos produtos alimentícios do Instituto de Tecnologia em Alimentos e Bebidas.

“Um dos projetos do nosso planejamento estratégico é de instalar no Senai de Ipatinga um laboratório de análise de água, alimento e bebida para atender as demandas dos empresários locais, mobilizamos essa comitiva para apresentar o que o CIT tem a nos oferecer”, explicou o presidente do Sinpava, Antônio Eugênio Fernandes.

Para o presidente a visita foi produtiva e encaminhamentos já estão sendo realizados. “Ficamos surpresos com a estrutura do CIT e seus laboratórios. A partir de agora daremos início, juntamente com o IEL, ao estudo de viabilidade técnico- econômica para implantação desse laboratório no Vale do Aço, caso não seja possível, firmaremos parcerias com a instituição para prestação de serviços ao Sinpava”, justificou.

CENTRO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – CIT

Criado em 2011 a partir do Centro Tecnológico de Minas Gerais (Cetec), uma fundação pública estadual, o CIT Senai herda o histórico de desenvolvimento de pesquisa voltada à indústria. O Centro que oferece soluções inovadoras e, principalmente, específicas para cada desafio da indústria, fica em Belo Horizonte e ocupa mais de 120 mil m² e quase 30 mil m² de área construída.