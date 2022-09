O maior evento em Minas Gerais para relacionamento comercial, tendências do setor, lançamento de produtos, novidades tecnológicas e atualização profissional do varejo supermercadista está de volta. Depois de dois anos sem a realização por motivo da pandemia, o Congresso e Feira Supermercadista e da Panificação (Superminas), será realizada no Expominas, em Belo Horizonte, nos dias 18, 19 e 20 de outubro.

A Superminas é organizada pela Associação Mineira de Supermercados (Amis) e está na sua 34ª edição, se configurando também como um dos principais eventos empresariais do estado e do País. O Evento reúne proprietários, executivos, compradores, gerentes e colaboradores do segmento supermercadista de todas as regiões mineiras, do Brasil e de vários países. Na última edição, em 2019, reuniu cerca de 55 mil participantes nos três dias. Os negócios gerados foram da ordem de R$ 1,95 bilhão, com um total de 517 expositores. A expectativa da direção da Amis para este ano é de repetir ou até superar esse sucesso de público e negócios.

Neste ano, somados aos estandes regionais e nacionais, a feira tem também a presença de expositores internacionais que descobriram na Superminas uma grande vitrine para apresentar seus produtos ao mercado mineiro. Além de compradores vindos de diversos países como visitantes, a área de exposição tem a presença confirmada de estandes de empresas da América do Sul e da Ásia.

A área de exposição conta com a presença das indústrias regionais e das maiores nacionais e multinacionais dos ramos de alimentos, bebidas, pets, finanças, tecnologias, máquinas, equipamentos, construção, reformas, prestação de serviços e todos os perfis de empresas para oferecer soluções ao varejo de forma geral.

Essas empresas se instalam em estandes que ocupam o “Pavilhão Minas” e o “Pavilhão Gerais”.

ORGÂNICOS TÊM ESPAÇO GARANTIDO NA FEIRA

Com crescimento anual sempre na casa dos 30%, segundo a cadeia produtiva do setor, os produtos orgânicos ganham cada vez mais espaço na cesta do consumidor e, consequentemente, nas gôndolas dos supermercados. Neste ano, terão forte presença também na feira.

A Organis – Associação de Promoção dos Orgânicos – entidade sem fins lucrativos, que trabalha para divulgar os conceitos e as práticas orgânicas, contratou um espaço exclusivo para apresentar os produtos e toda a filosofia desse segmento ao mercado mineiro, o segundo maior do setor supermercadista estadual do Brasil.

Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), com base em números de 2021, 42% das empresas supermercadistas do País comercializam produtos orgânicos.

APOIO E VALORIZAÇÃO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

A Superminas terá espaço também para um perfil de empreendimento de grande importância no abastecimento mineiro. São os pequenos negócios, responsáveis por muitos produtos exclusivos comercializados nas gôndolas dos supermercados e pelo desenvolvimento econômico, principalmente, de pequenos municípios. E, para tratar desse assunto, a Amis se alia a quem entende muito de pequenos negócios: O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, em Minas Gerais, o Sebrae-MG; e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Minas.

Numa área de exposição reservada para esses pequenos negócios, essa parceria vai possibilitar a presença no evento de pequenos empreendedores que já fornecem ou tem potencial para se tornarem fornecedores dos supermercados. No espaço, eles terão a oportunidade de iniciar relacionamentos e fazer negócios com empresas supermercadistas de todos os portes, incluindo desde pequenos empórios até as maiores redes de supermercados.

ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL É MAIS UM DESTAQUE DA SUPERMINAS

Durante os três dias, são mais de 70 atividades de qualificação profissional, como palestras, fóruns; visitas técnicas; painéis, etc.. Essas atrações atendem às demandas de conhecimento dos mais diversos profissionais da empresa, desde marketing, RH, vendas, operação de loja, novas tecnologias, novas mídias; passando também por análises do cenário econômico brasileiro e mundial, com grandes especialistas.

Com uma rica programação, a área de atualização profissional do evento traz conteúdos apropriados para todos os portes de empresa. Isto é, mesmo quem tem uma pequena loja em qualquer região do estado, terá no evento o conhecimento para melhorar ou expandir seu negócio. A Superminas, como fomentadora do conhecimento no setor, é uma grande oportunidade para todos os portes de empresas. Muitas delas têm no evento a única oportunidade durante o ano de acompanhar grandes palestras e debates sobre o ramo em que atua para o desenvolvimento profissional tanto da equipe de colaboradores quanto para diretores.

SETOR SUPERMERCADISTA MINEIRO: FORTE E ESSENCIAL

A Amis, organizadora da Superminas, representa um setor essencial à população e altamente relevante para a economia mineira. Em números do fechamento de 2021, o setor supermercadista mineiro reúne 10,6 mil lojas, que geraram diretamente 358,7 mil postos de trabalho. O faturamento do setor totalizou R$ 63,4 bilhões, o que representa 7,8% do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais. Ao longo do ano, o setor investiu R$ 1,04 bilhão em expansão, gerando 10,7 mil novos postos de trabalho nas 106 novas unidades inauguradas.

A força do setor em Minas Gerais é retratada também no ranking nacional de supermercados. O estado tem seis redes entre as 25 maiores do país. A participação estadual no faturamento nacional do segmento é de 11,9% e no número de lojas, de 11,8%.

Mais informações sobre a Superminas em www.amis.org.br – 31 2122-0500

Serviço:

Superminas 2022

Dias 18, 19 e 20 de outubro e terça a quinta.

Expominas – Belo Horizonte/MG

Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira.