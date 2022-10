A Defesa Civil de Ipatinga informou que durante a madrugada desta quinta-feira (29) choveu 20mm durante o período de apenas uma hora, no município. O maior volume de precipitação pluviométrica caiu sobre a região do bairro Bom Retiro e adjacências, mas não houve registro de intercorrências.

Júlio César Teodoro, diretor do Departamento de Segurança, ligado à Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), informou que o tempo deve continuar instável nos próximos dias, mas não há previsão de grandes volumes de chuva de hoje até domingo (2).

“A primavera começou oficialmente no dia 21 de setembro. Neste período de transição entre as estações é normal a mudança do tempo seco para úmido. A massa fria e seca que pairava sobre a região entra em convergência com a massa de ar frio, formando a condensação de nuvens pouco carregadas, podendo ocorrer chuvas isoladas e tempo nublado”, explica Júlio César Teodoro.

A Defesa Civil, junto às Secretarias de Obras Públicas (Semop) e Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), realiza uma série de ações durante todo o ano, para prevenir incidentes no período chuvoso. “São executadas capinas, desobstruções de bocas de lobo, limpeza de ribeirões, varrição, campanhas de conscientização junto às comunidades, com orientações quanto ao descarte irrregular de lixos e entulhos em vias públicas, entre outras”, enumera Décio Camargos, secretário da Sescon.

Confira a previsão de chuvas para Ipatinga nos próximos dias:

– Sexta-feira – 30/09/2022 – 8mm

– Sábado – 01/10/2022 – 5mm

– Domingo – 02/10/2022 – 8mm

Durante estes dias a temperatura pode variar, com a mínima de 16º e a máxima de 28º.