A Ternium desenvolveu uma iniciativa para apoiar o trabalho das paradas de manutenção da empresa. O Caminhão de Ferramentaria é uma solução que proporciona mais comodidade, melhorando a eficiência e segurança dos colaboradores do Centro Industrial da Ternium. Durante as paradas de manutenção, que são fundamentais para assegurar o funcionamento pleno dos equipamentos e garantir a continuidade dos trabalhos com segurança e qualidade, o veículo fica estacionado em locais estratégicos e dispõe de software moderno para facilitar o acesso dos colaboradores às ferramentas corretas para suas funções.

Todo o controle de entrada e saída de ferramentas do caminhão é feito por sistema de gestão atualizado em tempo real, então é possível saber, mesmo se a ferramenta for entregue em outro turno, quem a entregou e quando, por exemplo. Além de diversos tipos de ferramentas, o caminhão também conta com ponto de hidratação e dispõe de protetor solar para atender melhor os colaboradores em atividade.

De acordo com Rafael Dias, coordenador de Engenharia de Execução do Pool da Ternium Brasil, o caminhão é sempre estacionado em locais estratégicos de acordo com o mapa de paradas, onde a disponibilidade de ferramentas é otimizada para os colaboradores: “Se o colaborador estiver no Porto, por exemplo, sem uma ferramenta necessária para um serviço, pode ter que percorrer mais de 5 km para encontrar. Com o caminhão localizado no Porto, esse problema é facilmente resolvido”.

Para a técnica de Segurança do Trabalho da Ternium Brasil, Monique Oliveira, além de todos os benefícios, o Caminhão de Ferramentaria contribui garantindo a segurança dos colaboradores no transporte das ferramentas para as áreas e na utilização delas para realizar um reparo. “Este recurso está sendo fundamental para proceder da melhor forma possível no transporte, acomodação e nas entregas das ferramentas, reduzindo as possibilidades de exposição a riscos de acidentes e protegendo a integridade física de cada profissional”, concluiu.