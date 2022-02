A Ternium Brasil conquistou cinco posições entre os dez primeiros no steelChallenge-16 das Américas, ocorrido em novembro de 2021. Os colaboradores Diego Meyrellis, no Top 10 pelo terceiro ano consecutivo, Laryssa Ramos, por duas vezes seguidas no ranking, Alana Machado, Thaísa Silva e Heber Gomes conquistaram posições importantes e ficaram entre os dez primeiros competidores na disputa.

A competição de 2021 da World Steel Association visou produzir um certo grau de aço pelo menor custo possível, usando um simulador de forno a arco elétrico e um simulador de Metalurgia Secundária para refiná-lo. A steelChallenge-16 é reconhecida pela comunidade global do aço como a principal competição para engajar estudantes e profissionais da indústria.

“Foi minha primeira participação nesta competição e com certeza não será a última. Foram 24 horas ininterruptas e quanto mais a hora passava, mais vontade você tinha de tentar. Não é uma simples competição, é uma disputa que agrega valor e conhecimento, e assim conseguimos desenvolver pensamentos de novas oportunidades para produzir aço com qualidade e menor custo”, afirmou Thaísa Silva, Especialista em Operações da Ternium Brasil.

Se para Thaísa foi a estreia, para o Coordenador de Preparação de Panela de Aço, Diego Meyrellis, o steelChallenge-16 já é um velho conhecido. Diego ficou no Top 10 pelo terceiro ano consecutivo e em 2020, conquistou a medalha de bronze: “Comecei a participar em 2019 quando fui para a Aciaria. Desta vez foi um pouco diferente das outras, pois como estava mais experiente, fui o responsável por ministrar o treinamento nos simuladores para toda a Ternium e ajudar a organizar a equipe da Ternium Brasil no dia da competição”. Meyrellis também comentou sobre o apoio que a empresa dá aos competidores: “A participação neste evento é sempre uma mistura da tensão da disputa em si e do clima legal de interagir com os outros participantes de diversas plantas da empresa. Sempre fico muito feliz com todo o apoio que a Ternium dá para os competidores, como treinamentos teóricos e práticos e disponibilização de toda a estrutura necessária para ficarmos 24 horas competindo”, disse.

Apesar do clima competitivo e disputado, uma unanimidade entre os participantes é poder conviver por um dia com pessoas de diferentes plantas e cidades, resultando numa grande troca de conhecimento e ampliando o network de cada um. De acordo com a Analista de Processos da Ternium Brasil, Alana Machado, estar entre os primeiros é apenas um detalhe: “O importante mesmo é o trabalho em equipe e a oportunidade de aprender mais sobre novas áreas da produção de aço através da simulação. Participar do steelChallenge-16, para mim, foi incrível”, concluiu.

Laryssa Ramos, pela segunda vez consecutiva no Top 10 do steelChallenge-16 Américas, entrou na Ternium em 2019 como Estagiária e em novembro de 2020 se tornou Trainee. Laryssa é responsável pela qualidade do processo e desenvolvimento de novos aços da área de lingotamento contínuo. Ela recomenda expressamente que todos tenham a oportunidade de participar de uma competição desse nível: “Sempre é uma experiência enriquecedora, pois durante o evento temos a oportunidade de conhecer pessoas novas que atuam em outras áreas da própria Ternium, o que acaba contribuindo depois no dia a dia do trabalho gerando uma maior facilidade de informações e trocas de experiências por meio dessas conexões criadas. Além disso, é muito bom ter a oportunidade de vivenciar outras etapas do processo siderúrgico através dos simuladores e aprender com essa experiência. A Ternium oferece muito incentivo e suporte, o que torna a experiência ainda melhor”.

Segundo Heber Gomes, Coordenador de Controle de Processos de Aciaria, no desafio de novembro a Ternium conseguiu reunir um bom grupo de trabalho, de cerca de 24 pessoas, para atuar no simulador de forma presencial, seguindo todas as normas e requisitos de proteção contra a Covid-19: “No local pudemos trocar experiências e boas práticas de forma imediata, contribuindo para que alcançássemos as primeiras posições e para que continuemos evoluindo ano após ano. Me sinto honrado de todo ano poder organizar esse encontro para o desafio, não só com o time da Aciaria mas com as equipes multidisciplinares da Ternium como um todo”, acrescentou.

O steelChallenge-16 acontece entre as regiões geográficas das Américas, Europa, Oriente Médio, África, Ásia e Oceania e apenas um representante de cada região é classificado para a etapa final. Na edição de 2021 foram mais de 50 companhias e 90 universidades participantes. Dos 1.480 participantes, 45,2% eram integrantes da área industrial e 54,8%, estudantes.

“Como todos os anos, acompanhamos todos os participantes deste desafio oferecendo webinars com especialistas, recomendando conteúdo online da Universidade Ternium, organizando treinamentos nos Simuladores e criando espaços de boas práticas a serem compartilhadas durante as 24 horas da competição. Sem dúvida, essas experiências enriquecem seu desenvolvimento como profissionais e lhes dão a oportunidade de interagir com participantes de todos os países. É um orgulho ver os resultados alcançados nesta edição e vamos em busca de mais!”, afirma Luisa Rodríguez, Global Ternium University Manager.