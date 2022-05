Foi assinado na tarde desta segunda-feira (9) o contrato de prestação de serviços nº 112/2022 entre a Prefeitura de Timóteo e a empresa RG Empreendimentos e Engenharia para a realização da limpeza pública no município.

A empresa de Belo Horizonte, que venceu o pregão presencial nº 036/2021 (Processo Administrativo nº 148/2021), substituirá a empresa Vina Gestão de Resíduos Sólidos, a partir do próximo dia 22.

Entre os serviços previstos constam a coleta manual e por contêiner de resíduos domésticos e do comércio com uso de caminhões compactadores; varrição de vias, logradouros e áreas públicas; roçada mecanizada; capina e pintura de meio-fio. Com o novo contrato, a oferta de serviços de limpeza urbana será ampliada em Timóteo. O pessoal que trabalha para a Vina e preencher os requisitos na nova concessionária poderão ser contratados pela nova contratada.

O secretário municipal de Obras, Serviços Urbanos, Habitação e Mobilidade, Sérgio Martins, aproveitou para agradecer a antiga concessionária do serviço de limpeza pelos serviços prestados ao Município desde o ano de 2018. Ele adiantou também que nos próximos dias, a Administração municipal vai divulgar um novo cronograma para a coleta de lixo e limpeza das vias públicas. A ideia é aperfeiçoar a prestação do serviço cobrindo uma área ainda maior.

ENTULHO ZERO

Dentro dessa nova perspectiva da limpeza pública, o Município também vai intensificar a fiscalização em relação à destinação final de entulho. Com a homologação nos próximos dias do concurso público, o setor de Fiscalização do Município será reforçado para combater o despejo clandestino de entulho em calçadas e vias públicas.