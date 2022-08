O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Timóteo realizou ontem (24), a eleição de conselheiros para o próximo mandato de dois anos (2022/2024) e para a renovação da Mesa Diretora. O pleito aconteceu nas instalações da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo, no bairro Olaria. Foram eleitos 56 conselheiros, sendo 50% representantes de usuários, 25% de trabalhadores da área e 25% de gestores e prestadores de serviços.

Por aclamação, a maioria dos membros da Mesa Diretora foi reconduzida aos cargos: Maria Petronilha Cardoso Quintão, representante dos usuários, na presidência; secretário municipal de Saúde e Qualidade de Vida, Eduardo Morais, na vice-presidência; Fernanda Gama, representante de trabalhadores da área, como 1ª secretária; e Marise Reis, representante dos usuários, como secretária-executiva. A representante dos usuários, Luzia Lucas, assumiu o cargo de 2ª secretária.

“O Conselho de Saúde é o espaço democrático para o debate das políticas públicas municipais de saúde, buscando o atendimento qualificado, resolutivo e humanizado”, apontou o secretário de Saúde e Qualidade de Vida. Eduardo Morais destacou o bom trabalho desenvolvido pela presidente Maria Petronilha e demais conselheiros que atuaram com muito diálogo e equilíbrio para garantir os avanços necessários para permitir aos usuários de Timóteo que tivessem seus direitos respeitados.

“Precisamos fortalecer a cada dia o controle social do Sistema Único de Saúde, que é feito através do conselho com a participação dos usuários e trabalhadores. Desejamos êxito à nova gestão, certos de que, em parceria com a Administração Municipal, com empenho e dedicação faremos com que Timóteo continue sendo referência em saúde pública”, salientou o secretário.