A Prefeitura de Timóteo passa a contar com mais 105 servidores municipais, que tomaram posse na terça-feira (26) no auditório do Paço Municipal. O chefe do Executivo, acompanhado do seu secretariado, entregou o documento de Termo de Posse que certifica o ingresso dos trabalhadores concursados no serviço público municipal. Os novos servidores ocuparão cargos em diferentes áreas como saúde, educação, obras e assistência social. Os empossados fazem parte da segunda lista de convocação dos aprovados no Concurso Público 001/2019, realizado por meio da Fundação CefetMinas.

Além da equipe de governo, a cerimônia de posse contou com a presença do representante do Sindicato dos Servidores Municipais de Timóteo (Sinsep), Israel Passos, dos vereadores Raimundo Nonato e Roberto Gomes de Sousa, o Beto do Estofamento. Nesta quarta-feira (27), os novos servidores tiveram um encontro de integração no Paço Municipal e na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Centro Norte) para receberem orientações sobre o funcionamento dos setores, direitos e obrigações do funcionalismo público.

“O principal legado de nossa administração será a realização desse concurso público que permitirá aos ingressos a possibilidade de darem continuidade aos serviços de qualidade à comunidade ao longo de sua carreira”, ressaltou o prefeito Douglas Willkys, parabenizando os novos empossados pela escolha de servir à população do município de Timóteo.

Durante a solenidade, o prefeito fez um breve relato do seu governo, que colocou em andamento obras paradas, como a Unidade de Pronto Atendimento Geraldo dos Reis Ribeiro e a Unidade Básica do Limoeiro/Recanto Verde, permitiu a estabilidade financeira com o pagamento de fornecedores e servidores em dia, a estabilidade política e com diálogo com o Sinsep que resultou em avanços para a categoria dos servidores municipais. “Trabalhamos com transparência, eficiência e moralidade para o desenvolvimento do município e a prestação de serviços eficientes e de qualidade para nossa comunidade”, apontou Douglas Willkys.

Com alegria estampada nos rostos, os novos servidores demonstraram expectativas positivas em relação à nova jornada no serviço público municipal. Com experiência de doze anos no setor público e graduada em Administração, Lhinay Marques Parreiras da Silva, 32 anos, tomou posse para o cargo de agente administrativo. ”Espero prestar um serviço de qualidade para a população. Uma das principais coisas que aprendi no trabalho público é tratar os outros com respeito. Agora será uma nova experiência, pois, por ser moradora de Timóteo, estarei em minha casa”, comentou Lhinay Silva, que reside no bairro Novo Horizonte e trabalhou em Coronel Fabriciano.

O técnico em mecânica Lucas de Assis Souza, 28 anos, afirmou que pretende agir com eficiência e respeito para prestar o melhor serviço possível à comunidade. “É muito gratificante este momento de posse para o cargo de fiscal de urbanismo, porque contempla todos os esforços de estudo durante os anos anteriores. Vamos trabalhar para que as obras realizadas no município cumpram a legislação municipal”, afirmou Souza, que mora no bairro Limoeiro na cidade vizinha de Ipatinga e atuou no mercado de trabalho privado.

De acordo com a secretária de Administração e Gestão, Simone Araújo, nas duas primeiras convocações, foram priorizados os cargos de atividades fins, órgãos que prestam serviços diretamente à comunidade. “São locais que tinham uma demanda urgente para ser suprimida. Haverá novas convocações à medida que houver novas demandas”, explicou a secretária, ressaltando que o concurso tem validade por dois anos, podendo ser prorrogado. No certame, foram oferecidas 269 vagas.