A Prefeitura de Timóteo inaugura neste mês o primeiro Centro Dia da região para pessoas com deficiência. O novo equipamento faz parte da política pública de Assistência Social destinado ao atendimento especializado em conjunto com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Timóteo.

A unidade tem como finalidade atender jovens e adultos, com idade entre 18 e 59 anos, que tenham algum grau de dependência de cuidados. O objetivo do Centro Dia é evitar o isolamento social, o abandono dessas pessoas e também das famílias por meio de oficinas lúdicas.

“Esse serviço nunca tinha sido implantado em Timóteo. Essa é uma novidade que estamos trazendo para Timóteo e um avanço para o atendimento de pessoas com deficiência de 18 a 59 anos”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Rosanna Borges.

Ela informou que inicialmente serão atendidas 60 pessoas com deficiência durante todo o dia por uma equipe multidisciplinar composta por um coordenador, assistente social, psicólogo, monitor e terapeuta ocupacional.

No Centro Dia serão desenvolvidas atividades que permitam a convivência em grupo; cuidados pessoais; fortalecimento das relações sociais; apoio e orientação aos cuidadores familiares; acesso a outros serviços e a tecnologias que proporcionam a autonomia em ambientes especialmente preparados para o atendimento individual e em grupo.

Para acessar este serviço o interessado deverá passar por uma avaliação das equipes do Creas e/ou do Centro Dia, cuja sede será localizada na rua Efigênia Pereira Bitencourt, nº 275, Bairro Timirim, ao lado da sede da Apae.

NOVO ENDEREÇO

A partir do dia 14 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que atualmente está localizada no Bairro Primavera, passará a funcionar na Avenida Acesita, nº 3150, próximo à sede da Prefeitura de Timóteo, no bairro São José.