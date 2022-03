A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Timóteo inaugura o primeiro Centro Dia da região para pessoas com deficiência na segunda-feira (28), às 17h, à rua Efigênia Pereira Bittencourt, nº 275, bairro Timirim, na Sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Timóteo.

O novo equipamento recebe o nome de Casa Conceição Dutra, em homenagem póstuma à mulher e mãe dedicada, Maria da Conceição Dutra Reis que foi presidente da Apae Timóteo. Ela destacou-se por suas ações em defesa de diversas causas sociais no município; na presidência do Lar das Meninas “Jesus de Nazaré”, na vice-presidência da Fundação Mineira da Criança (Fumic), como presidente do Conselho da Criança e do Adolescente e outros.

O Centro Dia é um equipamento destinado ao atendimento especializado de jovens e adultos, com idade entre 18 e 59 anos, que tenham algum grau de dependência e cuidados. O atendimento, que inclui os familiares, será realizado em conjunto com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), na promoção de oficinas interativas e socializantes, estímulo ao aprendizado, acesso a tecnologias e promoção de maior autonomia das pessoas com deficiência.

Esta unidade especializada da política da Assistência Social, de média complexidade, que oferta o Serviço de Proteção Social Especial é composta por uma equipe multidisciplinar com coordenador, assistente social, psicólogo, monitor e terapeuta ocupacional, dando suporte aos participantes. Os interessados em acessar o serviço deverão passar por uma avaliação das equipes do Creas e/ou do Centro Dia.