A Prefeitura de Timóteo instalou nesta terça-feira (18) mais uma barreira para impedir o trânsito de carretas, veículos pesados e ônibus pelas ruas da cidade. Desta vez, o ponto de restrição foi instalado no Bairro Limoeiro, na Regional Leste da cidade.

Com a interrupção do tráfego de veículos pesado na saída de Cava Grande (Marliéria) em direção a Timóteo e no acesso ao Bairro Santa Maria, próximo ao trevo da ponte nova entre Coronel Fabriciano e o município. Entretanto, alguns veículos após serem impedidos de circular entre Marliéria e Timóteo estavam dando a volta pela localidade conhecida como Limoeiro Velho para acessar o Vale do Aço.

Com a queda de barreira e erosão de cerca de 100 metros de pista no km 321 da BR-381, em Nova Era, na última sexta-feira (14), muitos veículos se deslocaram pela MG-760 parra acessar o Vale do Aço. O trecho em Nova Era está interditado por tempo indeterminado, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Desde o dia 10 de Janeiro, Timóteo está sob situação de emergência por causa das inundações, enchentes, deslizamentos de terra, alagamentos e colapsos em edificações. A situação emergencial de Timóteo foi reconhecida pelo governo de Minas Gerais no dia 11 por meio do Decreto NE nº 17 publicado no Diário Oficial de Minas Gerais e pelo governo federal (Portaria 119, de 13 de Janeiro).