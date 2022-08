A Prefeitura de Timóteo, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, promove no próximo dia 19 (sexta-feira), o II Seminário do Serviço Família Acolhedora – Bem Me Quer. O seminário tem por objetivo marcar o primeiro ano da implementação do serviço no município.

A palestra Magna tem como tema “A importância do acolhimento familiar como medida protetiva” e será ministrada por José Roberto Poiani, juiz da Vara da Infância e Juventude de Uberlândia e também um dos colaboradores da Coalizão Nacional Família Acolhedora que vem trabalhando a perspectiva do aumento dos acolhimentos familiares no Brasil. Hoje, esse tipo de modelo responde somente por 4% do total de todos os acolhimentos de crianças e adolescentes no país.

O município receberá além dos trabalhadores e munícipes de Timóteo, trabalhadores da Assistência Social de outros municípios, tanto do Vale do Aço, quanto do Centro-Leste e Leste de Minas. Os interessados em implementar o serviço ou de aprender um pouco mais sobre este serviço em expansão em todo o Brasil e aqueles municípios que já contam com o acolhimento familiar devem fazer a inscrição pelo e.mail @familiaacolhedora.timoteo ou através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAOjouCtuauxlVumUxbjLt0O-SwhbR0a16B6eDbC3sv-723w/closedform . Por meio do link, a inscrição pode ser feita até esta sexta-feira (12).

O evento ocorrerá no auditório da prefeitura de Timóteo de 08:00 às 12:30, podendo ser acompanhado através do youtube da prefeitura ou pelo instagram do serviço família acolhedora o @facolhedora.timoteo. Presencialmente, serão disponibilizadas 150 vagas. O credenciamento será a partir de 7h30 no local.