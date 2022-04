Com a finalidade de promover a atualização de conhecimentos dos profissionais que atuam no combate às endemias, foi aberta nesta segunda-feira (4) a “Oficina de Atualização para Supervisores de Campo e Agentes de Combate às Endemias”. A atividade realizada entre hoje e quarta-feira ocorre no auditório da Prefeitura Municipal de Timóteo.

A iniciativa, realizada pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano em parceria com o Município de Timóteo, também atende ao cumprimento do Plano Estadual de Contingência às Arboviroses e resoluções estaduais com recursos destinados às Arboviroses.

O curso de capacitação é voltado para os Agentes de Combate à Endemias (ACE’s) dos municípios de Timóteo, Antônio Dias, Jaguaraçu, Marliéria, Pingo D’Água, Dionísio e Córrego Novo e está sendo realizado nos períodos da manhã e da tarde.

A abertura das atividades contou com a presença do secretário municipal de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo, Eduardo Morais, que destacou a importância do trabalho dos agentes e relevância da educação continuada desses profissionais que lidam diretamente no combate às endemias, como as arboviroses, por exemplo. “Para que façamos um trabalho de excelência é preciso compartilhar saberes, atuar bem naquilo que nos propormos a executar. Os municípios precisam do trabalho dos ACE’s desenvolvido de forma responsável e comprometida como tem sido feito por essas equipes”, pontuou o secretário Eduardo Morais.

Antes do início das atividades, a educadora física Glayda, da Academia da Saúde de Timóteo, abriu os trabalhos com sessões de alongamento, visando à boa postura corporal dos ACE´s. A gerente de Vigilância em Saúde, Ana Amélia Camilo Soares, lembrou que a Saúde do Trabalhador, comemorada nesse mês de Abril, é de extrema importância para que as atividades sejam desenvolvidas em sua plenitude e como forma de simbolizar a importância do “Abril Verde” nesses três dias de capacitação. “Ao longo desses dias de capacitação faremos esse trabalho junto aos ACE’s”. reforçou Ana Amélia.