Timóteo sediou nessa terça-feira (8), o encontro que culminou com a entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados, Tratamento e Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool e Outras Drogas. O evento promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Políticas Sobre Drogas (SUBPOD) aconteceu no auditório da prefeitura, no Paço Municipal, na parte da manhã. Representantes de 22 regionais da Sedese receberão o Plano Mineiro Intersetorial impresso, em mãos.

Responsável pela apresentação do documento, a subsecretária de Políticas Sobre Drogas, Soraya Romina, falou sobre os principais tópicos e enfatizou a necessidade de democratizar o acesso das pessoas que precisam de cuidados, seja pelos grupos de apoio, comunidades terapêuticas ou outros eixos que devem fazer a diferença na vida dos usuários de drogas . Ela acrescentou ainda, que o Plano é acessível, ilustrado, para poder apresentar com a devida clareza as proporções do uso abusivo de álcool e outras drogas em Minas Gerais.

De acordo com o diagnóstico do Plano Mineiro Intersetorial, o crescimento do consumo abusivo de substâncias nas últimas décadas se constitui como imenso desafio para as sociedades, o qual exige articulação das ações das diferentes políticas públicas para minimizar as consequências de possíveis agravos à saúde.

“É preciso colocar o conhecimento à serviço do outro”, frisou Soraya Romina. A subsecretária falou sobre o desenvolvimento de mecanismos de aproximação e orientação aos municípios, visando a efetiva observância e implementação do fluxo de atendimento dos dependentes químicos nos municípios. A subsecretária de Políticas Sobre Drogas lembra que toda a rede de apoio deve estar apta a acolher os usuários de álcool e outras drogas.