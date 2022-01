Cinco pessoas ficaram feridas em um tiroteio na madrugada desta sexta-feira (7) durante um show das cantoras sertanejas Maiara e Maraísa em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. A apresentação, em comemoração ao aniversário da cidade, aconteceu na praia do Anil, no Centro de Angra.

Informações da Polícia Militar obtidas pelo SBT Rio, uma mulher de 21 anos foi baleada no pé esquerdo e socorrida pelas pessoas no local. Outras quatro pessoas também ficaram feridas: uma em estado grave após ser baleada no pescoço; outra foi atingida na perna e mais duas pessoas foram levadas para o Hospital Municipal da Japuiba.

A Delegacia de Angra dos Reis está investigando o caso e apurou que tudo se iniciou por uma briga entre facções rivais. Mas o que também chamou a atenção foi que enquanto a confusão generalizada rolava na multidão, o locutor do evento ignorava o ocorrido e perguntava quem havia gostado do show das sertanejas.

No Instagram, a dupla sertaneja postou nesta sexta-feira sobre o show, aparentemente sem tomar conhecimento do tiroteio:

“Em plena quinta-feira, dia chuvoso, chegamos em Angra e nos deparamos com esse público gigantesco, alegre, debaixo dessa chuva abençoada que veio para lavar a alma e trazer um ano abençoado pra vcs… Que aniversário mais lindo, Angra dos Reis, que energia incrível!! Tô até agora sem conseguir dormir de tanta energia que recebi de vcs… Em êxtase até agora com todo esse carinho. Amo vocês! Até a próxima”.

Com informações do Último Segundo