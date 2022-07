O Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), por meio da Seção de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) da Secretaria de Saúde, está realizando nesta semana um treinamento de Brigada de Incêndio em parceria com o 11º Batalhão de Bombeiro Militar de Ipatinga. As atividades foram iniciadas na segunda-feira (11) e prosseguem até a próxima sexta (15).

A brigada é composta por um grupo de pessoas preparadas para, entre outras missões, atuar no combate de princípios de incêndio, e o objetivo do treinamento é capacitar os funcionários para uma correta abordagem em caso de prováveis intercorrências.

A capacitação pretende qualificar durante cinco dias de reciclagem cerca de 190 participantes do HMEM e outros 25 da Suplan. Os integrantes deste grupo de trabalhadores (brigadistas) atuam em todas as funções assistenciais e administrativas do hospital, sendo escolhidos de forma estratégica. A ideia é que todos os setores tenham permanentemente em trabalho, qualquer que seja o horário, brigadistas preparados para agir em situações como as de princípio de incêndio e na prestação de primeiros socorros.

De acordo com o técnico em Segurança do Trabalho do HMEM, Eduardo Mendes, todos os participantes entenderam o quanto é importante e necessário o conhecimento prático e teórico neste assunto e, assim, têm valorizado muito o treinamento. “São conhecimentos adquiridos que podem salvar vidas e ser utilizados em diversas situações, não ficando restritos apenas à instituição”, ressaltou.

O secretário de Saúde do município, Cléber de Faria, destacou que a presença da Brigada de Incêndio dentro de um hospital é imprescindível. “É importante para o hospital que a equipe seja bem treinada e saiba exatamente como agir, quando necessário, evitando um mal maior. Ser brigadista é uma decisão voluntária. Por isso, agradecemos aos nossos colaboradores pela iniciativa e oferecemos a eles condições de atuação, em caso de necessidade”, complementou o secretário.

Ao final do curso, os participantes receberão certificado emitido pelo 11° Batalhão de Bombeiro Militar (BBM).

BRIGADA DE INCÊNDIO

É uma medida de segurança prevista no Decreto Estadual nº 47.998/2020. Consiste em um grupo organizado de pessoas treinadas e capacitadas para atuar na prevenção, operações de abandono de edificação, combate a princípios de incêndios e prestação de primeiros socorros dentro de uma área preestabelecida.