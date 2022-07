A liberação do tráfego de veículos no Viaduto do Trevo Pastor José Alves Pimentel, na Av. Tancredo Neves e sobre a Avenida Magalhães Pinto, está previsto para acontecer ainda na tarde desta quinta-feira (21), é o que informa a Prefeitura de Coronel Fabriciano.

Desde o início da manhã, equipe técnica do município e engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) trabalham na recolocação da viga de sustentação da estrutura garantindo a segurança no local para retomada do fluxo.

Na tarde de ontem (20), uma carreta com altura incompatível ao viaduto, fez passagem pelo local e deslocou a viga. Por medida de segurança, o viaduto foi interditado e o trânsito desviado para alças laterais.

No próximo dia 5 de agosto, está prevista a abertura dos envelopes para a licitação das obras de demolição e construção do novo Viaduto e a expectativa do município é dar a ordem de serviço para o início dos trabalhos até o final do mês de agosto.

O projeto já foi aprovado pela prefeitura junto ao Dnit e cumpre todas as normativas técnicas do órgão federal. A obra tem custo estimado em R$ 5,3 milhões, sendo R$ 3 milhões assegurados via convênio com o Dnit e R$ 2,3 milhões em recursos próprios do município.

A obra tem duração prevista de até seis meses, sendo que a prefeitura trabalhará para reduzir o prazo de execução para até cinco meses. Após a conclusão e entrega do novo viaduto, o trecho será municipalizado.

NOVO VIADUTO

A proposta elaborada pelo município contempla o alargamento das vias inferior (com abertura de 2 novas pistas na Magalhães Pinto – uma para cada sentido), construção de uma terceira pista na superior (1 pista extra no sentido Fabriciano-Timóteo, na Tancredo Neves) e elevação da altura do gabarito para 5 metros.

O projeto do município considerou ainda que o viaduto integra a malha viária urbana, e está localizado num ponto de ligação entre os bairros e Centro, necessidade de melhorias no ponto de estrangulamento do tráfego no local.

O projeto estrutural custou R$ 80 mil e contempla todas as variantes deste tipo de obra, com topografia, sondagem, cálculos estruturais, planilha de custos, estudo de tráfego e a licença ambiental.

REIVINDICAÇÃO ANTIGA

Desde 2017, a atual gestão municipal tenta viabilizar, junto ao órgão federal, a reconstrução do viaduto para permitir o tráfego de caminhões de grande porte ainda feito dentro da cidade e assegurar a segurança da população.

O viaduto, que foi construído na década de 60, tem 3,6 metros de altura e está com a estrutura em risco devido aos veículos de grande porte que acabam “entalando” na estrutura. A norma exigida pelo Dnit é que a altura seja de no mínimo 4,5 metros, parâmetro que já estava em vigor na década de 60.