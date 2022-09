Para dar início a mais uma etapa das obras na avenida Minas Gerais, no bairro Industrial, em Santana do Paraíso, o trânsito será novamente alterado a partir da próxima segunda-feira (5). O trecho entre a rua Simão Campos e a subestação da Cemig receberá os trabalhos de drenagem pluvial, mas apenas o motorista que transitará sentido centro de Santana do Paraíso deverá se atentar às rotas alternativas.

Segundo Thawan Dias, que é engenheiro civil da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, uma rotatória será implantada próximo à subestação para desviar o fluxo de veículos que vem de Ipatinga. “Nós pedimos a compreensão dos usuários da via e comunidade local, até mesmo porque esse novo desvio será necessário para finalizarmos essa penúltima e última etapas. Essa obra é esperada por todos, então, vamos ter paciência. O transtorno passa, mas a obra fica”, destacou.

Desde o dia 23 de agosto, o trecho havia sido liberado para um período de teste. Segundo Thawan, o resultado foi positivo, ou seja, o pavimento apresentou estabilidade. Após a finalização das obras de drenagem, todo o trecho, desde o estroncamento com a rua Alemanha, receberá o recapeamento asfáltico. Os trabalhos iniciaram no dia 4 de abril e a previsão é de 8 meses para a conclusão.

“Os serviços estão dentro do prazo de execução até mesmo com uma folga. Nós estamos trabalhando muito para que as obras sejam encerradas e entregarmos uma obra com funcionalidade e também devolvendo uma via acessível, gerando assim a tão esperada benfeitoria social”, disse o engenheiro.

DESVIO: DE IPATINGA PARA SANTANA DO PARAÍSO

Desvio na Av. Minas Gerais, por meio da rotatória, virando à esquerda na rua Suíça -> Virar à direita e seguir em frente na rua Finlândia -> Virar à direita na avenida Dr. Atherton -> Virar à direita na rua França e virar à esquerda para continuar na avenida Dr. Atherton -> Entrar à direita na avenida José Catarino Pessoa (rua da unidade de saúde) e, por fim, virar à esquerda para continuar na avenida Minas Gerais.

SANTANA DO PARAÍSO PARA IPATINGA

Trânsito não será desviado. O motorista poderá continuar na avenida Minas Gerais em mão única até o entroncamento com a rua Simão Campos. A partir daí, ele voltará para sua pista no sistema “pare e siga”, devido ao trabalho das máquinas. Após o trecho em obras, ele seguirá sentido à Ipatinga.

VEÍCULO LONGOS

Os veículos longos com comprimento acima de 10m terão que pegar o acesso pela BR-381 e estradão. As empresas responsáveis pelo transporte já foram informadas, por meio de ofício no início das obras, sobre as possíveis mudanças. Faixas de sinalização serão colocadas no trecho.