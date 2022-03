O trem de passageiros da Vale, que faz ligação entre Vitória, no Espírito Santo e a capital mineira, está realizando as viagens diárias com restrições. De acordo com a mineradora, a retomada é considerada parcial em função de uma restrição nos dois sentidos no trecho entre as estações Dois Irmãos, em Barão de Cocais, e a Central, que fica na capital.

O trecho entre Barão de Cocais e Belo Horizonte está paralisado desde fevereiro em razão das fortes chuvas. Segundo a empresa, a suspensão das viagens do trem de passageiros é temporária. Reparos estruturais estão sendo realizados ao longo do percurso.

Somente circulam na região trens de cargas não tripulados. A venda de bilhetes para o trajeto também está suspensa.