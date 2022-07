O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas voltará a circular normalmente a partir da próxima segunda-feira (25). A locomotiva vai voltar a fazer todo o trajeto entre Belo Horizonte e Cariacica, no Espírito Santo.

As viagens estavam suspensas desde janeiro por causa de um talude no KM 493, provocado pelas chuvas que atingiram o Estado no início do ano. A Vale informou que a medida foi tomada para a segurança dos usuários.

“Com o avanço dos trabalhos de manutenção, será possível retomar, de forma segura, as viagens em todo o trecho”. Informou a Vale.

PASSAGEIROS PODEM TIRAR DÚVIDAS

“Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000. Os usuários do trem também podem tirar dúvidas através do WhatsApp (27) 99503-5918”, informou a empresa. A circulação havia sido temporariamente interrompida para garantir a segurança dos passageiros e da equipe de operação.

À época da interdição, a EFVM informou que os passageiros tinham a opção de remarcar ou cancelar as passagens sem multa dentro de um período de 30 de dias. A Vale chegou a interromper, também, a produção em algumas minas da empresa por conta dos temporais que atingiam Minas Gerais.

NOTA DA VALE

Com informações BHAZ