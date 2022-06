A partir desta terça-feira (14), a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Ipatinga, localizada na Avenida Macapá, número 665, bairro Veneza, irá absorver os serviços de atendimento ao cidadão do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), prestados atualmente na delegacia da Polícia Civil de Ipatinga – Avenida João Valentim Pascoal, número 309 A, no Centro.

A UAI Ipatinga já realiza alguns serviços do Detran-MG, como prova eletrônica de legislação, reciclagem e cursos especializados, entrega da Carteira Nacional de Trânsito (CNH) e comunicação de venda de veículo. Com a incorporação, serão, no total, 34 serviços do órgão prestados pela equipe da UAI. Entre os novos serviços estão alteração de dados do condutor, renovação da CNH, adição de categorias à CNH e cadastros biométricos. Confira a lista completa aqui.

Atualmente, oito das 32 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de Minas Gerais já absorveram os serviços de atendimento ao cidadão do Detran-MG, que antes eram prestados na sede ou em delegacias regionais do órgão. São elas: UAIs Praça Sete, Barreiro e Venda Nova, em Belo Horizonte, e Juiz de Fora, Uberlândia, Varginha, Governador Valadares e Ipatinga no interior do estado

AGENDAMENTO

Os atendimentos são realizados nas UAIs apenas com agendamento prévio, para garantir comodidade ao cidadão e evitar filas no local. O agendamento deve ser feito nos canais oficiais do Governo de Minas Gerais – Portal MG, aplicativo MG App e site do Detran-MG. Diversos serviços também são oferecidos em formato digital nesses canais, não sendo necessário comparecer presencialmente às unidades.