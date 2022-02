O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) está com vagas abertas para atuação na instituição, em cinco áreas. Os processos de seleção são destinados para o preenchimento das seguintes vagas: motorista, auxiliar de Administração de Pessoal, técnico(a) de Laboratório de Mecânica, fisioterapeuta (preceptor de estágio) e Docente de Medicina Veterinária. Os interessados devem se candidatar no Portal Carreiras Unileste pelo link: jobs.kenoby.com/unileste, e inscrever-se na vaga pretendida, até o dia 06 de fevereiro.

Candidatos que têm o ensino médio completo podem se inscrever para as funções de motorista (1 vaga) e auxiliar de administração de pessoal (1 vaga). O cargo de técnico(a) de laboratório em mecânica (1) exige formação técnica e registro ativo no conselho de classe, além de conhecimento em usinagem e soldagem. Quem tem graduação em Fisioterapia está apto à carreira de fisioterapeuta, preceptor de estágio, (01). Já interessados no cargo de docente precisam ter graduação completa em Medicina Veterinária, mestrado finalizado e experiência prévia na função.

As vagas são para atuação nos campi do Unileste (Coronel Fabriciano e Ipatinga), com jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, nos turnos: manhã, manhã/tarde ou tarde/noite. Para mais informações sobre as vagas, entre em contato pelo telefone (31) 3846-5706 ou pelo e-mail recrutamento@unileste.edu.br.

BENEFÍCIOS

Entre os benefícios oferecidos aos educadores efetivos da Instituição estão: salário, bolsa parcial de incentivo aos estudos para o colaborador e seus dependentes; (conforme regras da Convenção Coletiva de Trabalho); vale-transporte; plano de saúde com coparticipação; plano odontológico; seguro de vida/acidente; licença maternidade estendida; folga no dia do aniversário; academia de musculação e Centro Esportivo para promoção da saúde e qualidade de vida.

Serviço:

Processo seletivo para: motorista, auxiliar de administração de pessoal, técnico(a) de laboratório de mecânica, fisioterapeuta (preceptor de estágio) e docente de Medicina Veterinária.

Cadastro e inscrição: jobs.kenoby.com/unileste

Prazo: até 06/02 e para docente de Medicina Veterinária, até 07/02

Mais informações: (31) 3846-5706 e recrutamento@unileste.edu.br